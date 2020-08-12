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В Волгоградской области развивают солнечную энергетику

В Волгоградской области развивают солнечную энергетику

12 августа 2020, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЭС, ВИЭ

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К 2023 году на территории Волгоградской области будет работать пять новых солнечных электростанций с общей установленной мощностью 110 МВт – сообщает ИА «ВолгаПромЭксперт». В их числе — четыре электростанции компании «Солар Системс» в Светлоярском, Паласовском и Даниловском районах области, а также одна в Волгограде компании «Грин Энерджи Рус».

Как поясняют в пресс-службе «Солар Системс», три объекта генерации компания планирует ввести в эксплуатацию уже до конца 2020 года. Объем инвестиций в строительство солнечного парка около 4 миллиардов рублей. После выхода станций на проектную мощность бюджет области ежегодно будет получать более 100 миллионов рублей налоговых выплат.

В свою очередь «Грин Энерджи Рус»,  планирует построить Нефтезаводскую СЭС в Волгограде мощностью 20 МВт, с расчетным сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, что «Россети» подключили воздушные линии от новых солнечных электростанций «Светлая» и «Луч» построенных компанией «Солар Системс», при этом СЭС «Светлая» уже начала работу на оптовом рынке электроэнергии.

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