Уральское производственно-техническое управление связи (г.Уфа) АО «Связьтранснефть» завершило капитальный ремонт волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на подводных переходах через реки в Республике Башкортостан.

Работы проводились с мая на участках между узлами связи «Калмаш» - «Азнакаево», «Субханкулово» - «Шкапово», «Субханкулово» - «Языково» в рамках программы капитального ремонта предприятия. Был полностью заменен кабель, проложенный около 20 лет назад в грунт рек Калмашка, Кидаш, Ик и по дну сухого оврага на территориях Чекмагушевского и Туймазинского районов республики. Цель работ – не допустить размыва грунта и повреждения линий связи, обеспечивающих работу систем станционной и линейной телемеханики магистральных нефтепроводов.

Общая протяженность проложенного по дну нового кабеля - 575 метров, также произведена замена оптоволокна в водоохранной зоне. Всего было заменено более 1000 метров кабеля.

На волоконно-оптических линиях связи организованы высокоскоростные системы передачи пропускной способностью 2,5 Гбит/с, маршрутизируемые сети передачи данных пропускной способностью 1 Гбит/с для передачи сигналов автоматизированных систем управления технологическими процессами и производством.

Отремонтированные ВОЛС входят в состав единой сети связи АО «Связьтранснефть» и обеспечивают высокий уровень контроля состояния и работоспособности шести магистральных нефтепроводов АО «Транснефть - Урал».

