Лицензию на разработку крупного месторождения олова "Пыркакайские штокверки", находящегося на территории городского округа Певек, получило ПАО "Русолово". Такое решение было принято по итогам аукциона, состоявшегося во вторник, 11 августа. На торги объект выставило Федеральное агентство по недропользованию в конце июня, сообщает ИА "Чукотка".

«Сегодня у Чукотки появился ещё один крупный инвестор. Закончился аукцион, по итогам которого крупнейшее месторождение олова в России – "Пыркакайские Штокверки" будет разрабатывать ПАО "Русолово". Мы долго шли к этому проекту и для его реализации проделана большая работа. Это значит в округе появится ещё одно крупное предприятие, которое сделает экономику региона более устойчивой. Развитие проекта даст рабочие места и увеличит поступления в бюджет, что позволит развивать социальную сферу», – написал в своём инстаграм-аккаунте губернатор Чукотки Роман Копин.

Запасы участка оценивают в 267 тыс. тонн олова и 18 тыс. тонн триоксида вольфрама. При этом прогнозные ресурсы составляют 11 тыс. тонн олова, около 135 тыс. тонн цинка, 63 тыс. тонн меди, 1 тыс. тонн триоксида вольфрама, а также 11,5 тонн золота и 291 тонну серебра.

Напомним, ранее лицензия на эти месторождения принадлежала компании "Северное олово", но в конце 2016 года компания сдала лицензию и закрыла проект, посчитав добычу нерентабельной. Фонд развития Чукотки неоднократно представлял инвестпроект по разработке месторождения на Восточном экономическом форуме, но интереса у участников ВЭФ он не вызвал.

Инвестиции в разработку Пыркакайских штокверков оцениваются в 18,2 млрд рублей. При этом производительность горно-обогатительного комбината составит 14,3 тыс. тонн олова и около 1,5 тыс. тонн вольфрама в год.