 
Встречи

Евгений Грабчак: "В Сибирском федеральном округе фиксируется тренд на восстановление уровня потребления электроэнергии"

Евгений Грабчак: В Сибирском федеральном округе фиксируется тренд на восстановление уровня потребления электроэнергии

13 августа 2020, 12:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
144

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Сибирского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

«На территории округа реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Чтобы обеспечить их электроснабжение, с начала года введены значительные объемы электросетевых мощностей для обеспечения технологического присоединения объектов РЖД, нефтяной и металлургической промышленности. До конца года планируется ввод около 500 км высоковольтных линий электропередачи и 240 МВА трансформаторных мощностей для присоединения крупных промышленных потребителей в Иркутской области и Красноярском крае», – рассказал Евгений Грабчак.

Он отметил, что в Иркутской области прогнозируется рост потребления электрической энергии из-за начала работы новых предприятий, увеличения нагрузки существующих (ПАО «РУСАЛ Братск», АО «АНХК», ПАО «Коршуновский ГОК») и железнодорожного транспорта, но энергосистема региона имеет достаточный запас прочности для покрытия этих нагрузок.

«В целом потребление электроэнергии в Сибирском федеральном округе снизилось только во втором квартале 2020 года, на 3,3% относительно аналогичного периода 2019 года. В настоящий момент можно сказать, что пик падения пройден и фиксируется тренд на восстановление», – сказал заместитель Министра.

Евгений Грабчак сообщил, что зонами особого внимания в Сибирском округе являются Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны – для повышения надежности их энергоснабжения было запланировано девять мероприятий.

«Наша совместная работа с коллегами из региональных штабов позволила обеспечить надежность электроснабжения медучреждений в условиях пандемии», – также сказал заместитель Министра в ходе совещания.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Александр Новак:
Мишустин: обеспечение связи – самое важное для Чукотки
Антон Семейкин обсудил вопросы обеспечения безопасности Мутновской ГеоЭС
Минэнерго России и Камчатский край обсудили вопросы мобилизационной подготовки организаций ТЭК

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно