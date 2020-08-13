Фонд реновации построит в Москве 2 дома с убежищами

Фонд реновации жилой застройки объявил тендеры на строительство в Москве двух домов с убежищами на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает RosTender.info.

Один из домов построят в Западном Дегунино, по адресу Коровинское шоссе, владение 29 (САО). Гараж при доме приспособят под укрытие на 800 мест для защиты населения. При строительстве предстоит снести дома №29 и №29 «А» по Коровинскому шоссе. Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ, сноса старых строений и строительства оценивается в 2 млрд 922 млн рублей.

Второй дом будет возведен в Свиблово (СВАО) по адресу проезд Нансена, владение 8. При доме построят подземную автостоянку, которая будет приспособлена под укрытие на 2020 мест «в период мобилизации и военное время». Подрядчик должен будет взять на себя исполнение функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ и строительства. С победителем тендера готовы заключить контракт на 2 млрд 462,6 млн рублей.

Заявки по первому тендеру принимают до 31 августа, его итоги подведут 2 сентября. Победителя второго тендера определят 7 сентября, предложения от строительных организаций принимают до 3 сентября.