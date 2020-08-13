Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по увеличению производительности предприятия до 1,5 млн т руды в год. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Рубцовская обогатительная фабрика – производственный актив АО «Сибирь-Полиметаллы» - осуществляет обогащение полиметаллических руд Корбалихинского месторождения для производства медных, свинцовых и цинковых концентратов. Объекты фабрики расположены на промышленной площадке Рубцовского рудника в Рубцовском районе Алтайского края. В настоящее время проводится реконструкция фабрики, направленная на увеличение ее производительности в 2,5 раза.

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрены строительство новых зданий и сооружений, монтаж новых фундаментов и оборудования, которые позволят нарастить мощности предприятия до 1,5 млн т руды в год. Так, здесь будут размещены главный корпус, реагентный корпус и приемный бункер, открытый склад исходной руды, отдельностоящий сгуститель с укрытием и пульпонасосная станция. Также планируется соорудить галереи подачи руды, станции очистки ливневых вод и хозбытовой канализации, трансформаторные подстанции, инженерные эстакады и другие необходимые объекты.

Решениями по благоустройству территории реконструируемой фабрики запланировано устройство покрытий внутриплощадочных автомобильных проездов, подъездной автомобильной дороги на приемный бункер и открытый склад исходной руды, пешеходных дорожек. Прилегающая территория будет озеленена и освещена.

Проектную документацию на проведение реконструкции подготовили в АО «Научно-Проектное Объединение «РИВС». Застройщик - АО «Сибирь-Полиметаллы».

Фото: АО "Сибирь-Полиметаллы"