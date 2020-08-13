В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги деятельности за первое полугодие мобильных групп инспекционного контроля (МГИК), функционирующих при подразделениях безопасности энергокомпаний. В указанный период специалисты групп выявили и пресекли более 400 фактов хищений электроэнергии общим объемом 81,2 млн кВт*ч. Сумма выявленного ущерба составила 462,8 млн рублей.

«Мы начали пилотный проект по созданию при подразделениях блока безопасности мобильных групп инспекционного контроля в 2019 году – и на сегодня они уже показали свою безусловную эффективность, внося весомый вклад в борьбу с энерговорами. Совершенно очевидно, что группы обладают серьезным потенциалом для решения гораздо более широкого спектра стратегических задач, стоящих перед нашим компаниями. Поэтому мы планируем рассмотреть возможность существенного расширения их функционала». – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» напоминают, что законодательство РФ предусматривает самое строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушители не только компенсируют причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-220-0-220 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальных сайтах энергокомпаний.