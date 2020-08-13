Минобороны РФ построит в Иркутске суворовское училище

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел рабочее совещание в Иркутске. В том числе на нем обсудили строительство в регионе суворовского училища. Напомним, ранее с таким предложением к Президенту страны обратился глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Такое решение принимаем. Теперь надо определиться по месту, коммуникациям и инфраструктуре. Это задача Правительства региона. Все остальное сделаем мы. И сделаем качественно. Иркутск дорог мне. Хотелось бы, чтобы и здесь, в Сибири появилось достойное учебное заведение для подготовки будущих офицеров. Не только для армии России, флота, но и для других структур. Уровень образования, которое дают сегодня наши суворовские и нахимовские, президентские и кадетские училища – один из самых высоких», - подчеркнул министр.

Врио Губернатора отметил, что в качестве основной площадки под строительство учебного заведения рассматривается территория бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища.