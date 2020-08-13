Мишустин: обеспечение связи – самое важное для Чукотки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал обеспечение связи самым важным аспектом для Чукотки. Он пообещал провести совещание с зампредом правительства по вопросам цифровой экономики Дмитрием Чернышенко по поводу проблем цифровизации на Чукотке.

Об этом Мишустин сообщил в беседе с губернатором округа Романом Копиным. Копин отметил, что Чукотка - единственный субъект страны, который не подключен к оптико-волоконной связи. Он уточнил, что, не проведя кабель в Анадырь, не будет возможности обеспечить линиями электропередачи всю территорию. Этому поможет проект прокладки волокна из Петропавловска-Камчатского, но он осуществится только в 2022 году.

Мишустин попросил Копина направить в его адрес письмо с изложением сути проблем вопросов связи на Чукотке. Он уточнил, что это самое важное для региона, это касается всех отраслей - от медицины до образования.

В этом году на Чукотке обсудили детали строительства оптоволоконной линии связи из Петропавловска-Камчатского в Анадырь. Губернатор Чукотки Роман Копин встретился по этому поводу с представителями «Ростелекома».

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел на Чукотку, с которой начнется его поездка по регионам Дальнего Востока. В округ глава Кабмина приехал впервые. Глава правительства уже посетил местный тепличный комплекс и пообещал поддержку овощеводам Чукотки. Правительство страны займется проблемами ипотеки на Чукотке. В настоящее время в округе можно взять кредит только на жилье в новостройках.

Фото: government.ru