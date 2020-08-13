Подготовка к сезону пиковых нагрузок на электросети в СФО ведется по графику, в том числе в зоне обслуживания крупнейшей распределительной сетевой компании в регионе - «Россети Сибирь».

На территории округа выполнено более 58% запланированных мероприятий. До 1 октября работы будут полностью завершены. Об этом доложил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров на совещании по подготовке к прохождению ОЗП регионов Сибирского Федерального округа под руководством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака в Иркутске.

Участники совещания отметили положительную динамику одной из приоритетных задач компании – надежность электроснабжения потребителей в регионах присутствия Россетей выросла более чем на 30% в сопоставлении с 2017 годом. Основными факторами технологических нарушений остаются климатические явления и сторонние воздействия. Такой результат достигается планомерной и качественной реализацией основных производственных программ – своевременного технического обслуживания и ремонтов оборудования.

В компании «Россети Сибирь» отмечают, что в этом году, несмотря на вынужденную корректировку графиков работ из-за пандемии в самом начале ремонтной кампании, энергетики наверстали весь запланированный объем. За первое полугодие 2020 года ремонтные работы реализованы на 115 % с освоением затрат в сумме 1,98 миллиарда рублей. Всего за этот период на техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры направлено 3,7 миллиарда рублей. Отремонтировано около 17,4 тысяч километров линий электропередачи различного класса напряжения, 3,5 тысячи единицы подстанционного оборудования и более 2,4 тысячи трансформаторных подстанций. На 100% укомплектован аварийный запас оборудования.

Кроме «Россети Сибирь» в 10 регионах СФО группа «Россети» представлена также компаниями «Россети ФСК ЕЭС» и «Россети Томск». Общая численность производственного персонала составляет свыше 15200 человек в составе 1070 бригад, более 5000 единиц техники. В зоне обслуживания находятся 97 подстанций классом напряжения 220-1150 кВ, 1580 подстанции 35-110 кВ и 46969 трансформаторных подстанций. Совокупно в управлении Россетей в СФО находятся 436 900 км ЛЭП 0,4-1150 кВ.

По итогам года в зонах ответственности всех трех дочерних компаний планируется провести ремонт 8902 км линий электропередачи, 4903 коммутационных аппаратов, 58 силовых трансформаторов (все – 35 кВ и выше), расчистить 15 283 га просек ЛЭП.

В распоряжении энергетиков Сибири находятся 530 резервных источников энергоснабжения общей мощностью более 50 МВт.

Компанией предприняты исчерпывающие меры защиты здоровья персонала и подрядных организаций – проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (более 644 300 шт.). Более 7700 сотрудников прошли тестирование на COVID-19.

Обеспечено надежное электроснабжение 45 медучреждений с аппаратами ИВЛ.

Все мероприятия направлены на повышение качества и надежности энергоснабжения сибирских регионов для безаварийного прохождения максимума нагрузок в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.

Обсуждались на совещании и перспективы развития энергосистемы в СФО. В рамках инвестиционной программы «Россети» планируют до конца года ввести 436 МВА мощности и 1465 км ЛЭП, в том числе будет построена вторая 445-километровая ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная - Камала-1 для обеспечения надежности питания объектов РЖД. Мероприятие входит в состав макропроекта по внешнему электроснабжению БАМ и Транссиба.