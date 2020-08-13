 
Модернизация

Осмотры ЛЭП специалисты Курскэнерго проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов

Осмотры ЛЭП специалисты Курскэнерго проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов

13 августа 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Центр, Курскэнерго

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» проводит комплексную диагностику воздушных линий электропередачи с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Беспилотная аэросъемка высоковольтных ЛЭП позволяет без привлечения большого количества техники и персонала получить достоверные данные о техническом состоянии оборудования, точно спланировать работы по ремонтам, расчистке и расширению просек и обеспечить качественный контроль их выполнения.

Дальность полета дронов  до 4 км и скорость до 60 км/ч дают возможность в короткий промежуток времени отыскать повреждение или выполнить осмотр на большом участке ЛЭП. Высокое качество снимков позволяет детально рассмотреть нужный объект.

С начала этого года специалистами Курскэнерго проведен воздушный мониторинг территорий вдоль воздушных линий ВЛ 110 кВ «Ржава  - Прохоровка», ВЛ « Садовая - Фатеж 1,2». В результате проведенного мониторинга были получены данные о состоянии ЛЭП, дефектах опор, техническом состоянии проводов и изоляторов, выполненной расчистке трасс ВЛ.

В ближайшее время в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021гг.  будет произведен облет ВЛ110 кВ «Курская ТЭЦ 1 – Садовая»,  ВЛ110 кВ «Курская ТЭЦ 1 – Счетмаш»

 – Одним из основных достоинств диагностики воздушных линий электропередачи с применения БПЛА является сокращение сроков осмотра объектов сетевого хозяйства. Применение беспилотных летательных аппаратов позволяет в несколько раз сократить сроки обнаружения неполадок при проведении восстановительных работ, сокращается время аварийных отключений, повышается  производительности труда, – подчеркивает первый заместитель директора-главный инженер филиала «Россети Центр Курскэнерго» Вячеслав Истомин.

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