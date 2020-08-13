Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех принимает участие в девятом форуме по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2020», который проходит в Калуге с 11 по 13 августа при поддержке Коллегии ВПК РФ, Министерства обороны РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также правительства Калужской области. В рамках мероприятия «РТ-Техприемка» презентует цифровые проекты, которые позволят повысить качество конечных изделий предприятий авиационной и оборонной промышленности.

Первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемки» Денис Конончук выступил с докладом «Цифровые решения как фактор повышения качества промышленной продукции» в рамках первой секции деловой программы форума «Системы управления предприятием ОПК».

«Мы уверены, что цифровизация и автоматизация производственных процессов позволят предприятиям российской промышленности, в том числе и оборонной отрасли, решить ряд важных вопросов. В частности, наши цифровые решения позволят сократить затраты на устранение дефектов, производя онлайн-мониторинг технологических процессов с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, тем самым снижая роль человеческого фактора и количество ошибок, повышая уровень контроля качества изделий на различных этапах его производства. Кроме того, наши решения способствуют повышению эффективности производства и конкурентоспособности продукции», – рассказал во время своего выступления Денис Конончук.

В центре внимания форума – решение задач, направленных на практическую реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ», импортозамещение и внедрение отечественных IT-продуктов для предприятий ОПК. В течение трех дней запланировано участие представителей промышленности в пленарном заседании, тематических секциях, а также посещение предприятий Калужской области.

«РТ-Техприемка» провела деловые переговоры с участниками форума, среди которых представители Минпромторга, Минкомсвязи, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных корпораций, интегрированных структур и предприятий ОПК.

«РТ-Техприемка» – организация прямого управления Госкорпорации Ростех. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам в рамках лицензионного соглашения с Quality Austria GmbH.