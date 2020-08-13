13 августа в Иркутске под руководством заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака прошло заседание Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики, посвященное подготовке к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов в Сибирском Федеральном округе (СФО).

В заседании участвовали руководители региональных штабов СФО, руководство электроэнергетических компаний и представители региональных органов власти. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, он выступил с докладом о прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме Сибири (ОЭС Сибири) и ходе подготовки энергосистем СФО к прохождению отопительного сезона 2020–2021 годов. По видеоконференцсвязи в заседании Федерального штаба также участвовал генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

В своем докладе Сергей Павлушко проанализировал динамику потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири. По оперативным данным АО «СО ЕЭС» по состоянию на 10.08.2020 нарастающим итогом с начала 2020 года потребление электрической энергии ОЭС Сибири на 1,2 % меньше показателя за такой же период прошлого года. При этом в первом квартале 2020 года отмечен рост потребления электроэнергии на 1,5 %, во втором квартале и июле – снижение на 2,4 % и 1,3 % соответственно относительно аналогичных периодов 2019 года. Общая отрицательная динамика в основном связана с уменьшением потребления предприятиями нефтедобычи, а также на собственные нужды электростанций соответственно на 31,5 % и 13,2 %, а уменьшение отрицательной динамики в июле 2020 года связано с ростом потребления предприятиями деревообработки – на 10,1 %, транспортировки нефти – на 6,7 % и цветной металлургии – на 0,5 %. По прогнозу Системного оператора, в ОЭС Сибири в осенне-зимний период 2020/2021 года ожидается увеличение уровня максимального потребления мощности в осенне-зимний период на 3,0 % – до 30 931 МВт.

Сергей Павлушко сообщил, что в СФО с начала 2020 года введена в работу линия электропередачи (ВЛ) 220 кВ Таксимо – Мамакан II цепь с отпайками, что обеспечивает возможность технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей в активно развивающемся Бодайбинском энергорайоне Иркутской энергосистемы. Еще одним реализованным проектом стал ввод второго автотрансформатора (АТ) мощностью 501 МВА на ПС 500 кВ Озерная для обеспечения возможности присоединения нагрузок Тайшетского алюминиевого завода. На 2020 год в СФО запланирован ввод в работу Нововаршавской СЭС мощностью 30 МВт, ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ №1, 2, 3, 4, второй цепи транзита 220 кВ Минусинская опорная – Саянская тяговая – Камала-1, ПС 220 кВ Полимер с ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Полимер №1, 2.

В ходе выступления Сергей Павлушко затронул проблемы обеспечения надежности электроснабжения потребителей по электропередаче Усть-Кут – Пеледуй –Таксимо. В частности, он отметил, что из-за отсутствия быстродействующей релейной защиты и автоматики на линиях электропередачи, проходящего вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали транзита 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таксимо, в случае короткого замыкания возникают риски отключения потребителей с совокупной величиной потребления до 80 МВт действием противоаварийной автоматики. В связи с этим, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что ОАО «РЖД» необходимо обеспечить ввод в работу в 2020 году быстродействующих защит на ВЛ 220 кВ этого транзита. Также в осенне-зимний период высока вероятность обледенения и аварийного отключения линий электропередачи 220 кВ транзита Мамакан – Сухой Лог – Пеледуй из-за несоответствия проекта строительства ЛЭП климатическим условиям. Сергей Павлушко сообщил, что по инициативе ОДУ Сибири в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири организована работа с привлечением проектных и строительных организаций по анализу принятых проектных решений и фактического исполнения ЛЭП на соответствие климатическим условиям, с последующей разработкой и реализацией мероприятий по устранению выявленных недостатков.

В докладе заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что в рамках реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года Системный оператор совместно с субъектами электроэнергетики внедряет дистанционное управление оборудованием и устройствами РЗА энергообъектов и обеспечивает развитие централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) ОЭС Сибири. В частности, реализован пилотный проект дистанционного управления режимами работы Майминской СЭС. До 2020 года к ЦСПА ОЭС Сибири подключена локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) шести энергообъектов. В 2020–2021 годах планируется реализация дистанционного управления из диспетчерских центров оборудованием ПС 500 кВ Озерная, ПС 500 кВ Усть-Кут, а также дистанционного управления режимами работы Ининской, Усть-Коксинской и Чемальской СЭС. К ЦСПА ОЭС Сибири планируется подключить ЛАПНУ ПС 500 кВ Озерная и ПС 500 кВ Иркутская.

Новые цифровые технологии позволяют сократить время производства оперативных переключений, исключить риски ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличить скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, что является важным фактором поддержания стабильной работы энергосистемы. Сергей Павлушко подчеркнул, что для обеспечения дальнейшего внедрения цифровых технологий в электроэнергетике необходима разработка проекта изменений в законодательство РФ, а также разработка и принятие серии национальных стандартов, направленных на установление основополагающих обязательных требований по организации и осуществлению дистанционного управления из диспетчерских центров.

В рамках программы цифровизации оперативно-диспетчерского управления в ОЭС Сибири идет работа по внедрению системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ). Она позволяет выполнять автоматические расчеты значений допустимых перетоков активной мощности в заданных контролируемых сечениях для текущей схемно-режимной ситуации и тем самым обеспечивает возможность наиболее полного использования имеющейся пропускной способности электрической сети без снижения уровня надежности энергосистемы, а также оптимальное управление режимами ее работы. На сегодняшний день технология СМЗУ внедрена на 18 контролируемых сечениях в ОЭС Сибири. В 2020–2022 годах планируется ввод СМЗУ еще на 8 контролируемых сечениях, расположенных на территории СФО.

В завершение заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» сообщил, что по состоянию на 12 августа диспетчерскими центрами Системного оператора на территории Сибирского федерального округа выполняются все основные показатели готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.