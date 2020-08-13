Тендерная история: Точность – вежливость королей

Портал RusCable.Ru продолжает серию материалов «Тендерные истории». В них мы рассказываем читателям о том, как проводятся конкурсные закупки на кабельном рынке России: разбираем как работают их механизмы, какие методы используют их участники и берем интересные кейсы из практики разных компаний. Сегодня, в статье «Точность – вежливость королей» мы остановимся на позитивном и показательном случае, расскажем, как ведет чистейшую тендерную политику видный представитель отраслевого рынка — «Объединенная энергетическая компания».

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Следуя четкой стратегии и руководствуясь высокими требованиями к качеству обеспечения электроэнергией и надежности энергосистемы, только за последний год «ОЭК» провел порядка 15 конкурсных закупок кабельной продукции на общую сумму более 500 млн рублей. Основным спросом в каждой закупке являлся кабель АПвПу2г (а также АПвВнг(А)-LS и АПвБШп(г)). Исходя из конструктивных особенностей данных марок кабеля, а также объемов закупок, становится понятен действительно впечатляющий масштаб проводимых работ.

АПвПу2г (и модификации на его основе) является высокотехнологичным кабелем, который предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью; для прокладки в земле кабель дополнительно защищен от механических повреждений и стоек к эксплуатации в независимости от степени коррозионной активности грунтов. Он имеет не только огнезащитное покрытие и высокий класс пожаробезопасности, но и специальную герметизацию от проникновения влаги.

Четко следуя требованиям существующего законодательства, закупки больших объемов кабеля «ОЭК» проводит в виде открытых аукционов. Они регулярно выставляют новые объявления на площадке «Росэлторг» (АО «ЕЭТП»), дублируя их на сайте Госзакупок. Тендеры проводятся согласно 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в формате запроса котировок. Оперативность – одно из главных качеств, играющее большую роль в современных реалиях электроэнергетики. С учетом стремительного увеличения объектов, присоединяемых к электросетям, индустриального роста – чрезвычайно важно быстро и качественно отвечать потребительскому спросу.

Каждая закупка компании следует своду четких правил, жестко установленных документацией аукциона. Все они придерживаются единообразного стиля, подробного раскрывающего для всех участников требования заказа и условия конкурса. Для большего уровня прозрачности, каждому желающему доступна подробная информация о предназначении каждой закупки, технические особенности и другие дополнительные сведения.

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