Три солнечные электростанции заработают в Свердловской области к 2025 году, объем частных инвестиций в их строительство составит около 2,8 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

"По плану, работающие на основе возобновляемой солнечной энергии объекты генерации будут выведены на розничный рынок электроэнергии уже к концу 2025 года. Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова.

Отмечается, что заявки инвесторов на строительство трех альтернативных источников энергоснабжения уже прошли конкурсный отбор и включены в утвержденную губернатором региональную схему развития электроэнергетики. По данным МинЖКХ, затраты частных инвесторов составят около 2,8 миллиарда рублей.

В перспективе число солнечных электростанций в Свердловской области планируется увеличить до 28 единиц, объем инвестиций на возведение новых объектов, по прогнозным оценкам, составит 11 миллиардов рублей, уточнили в департаменте.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев