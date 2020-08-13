 
Инвестиции (проекты)

Три солнечные электростанции появятся в Свердловской области к 2025 г

Три солнечные электростанции появятся в Свердловской области к 2025 г

13 августа 2020, 10:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
188

Три солнечные электростанции заработают в Свердловской области к 2025 году, объем частных инвестиций в их строительство составит около 2,8 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

"По плану, работающие на основе возобновляемой солнечной энергии объекты генерации будут выведены на розничный рынок электроэнергии уже к концу 2025 года. Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова.

Отмечается, что заявки инвесторов на строительство трех альтернативных источников энергоснабжения уже прошли конкурсный отбор и включены в утвержденную губернатором региональную схему развития электроэнергетики. По данным МинЖКХ, затраты частных инвесторов составят около 2,8 миллиарда рублей.

В перспективе число солнечных электростанций в Свердловской области планируется увеличить до 28 единиц, объем инвестиций на возведение новых объектов, по прогнозным оценкам, составит 11 миллиардов рублей, уточнили в департаменте.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Тамбовской области построят 5,5 млн
32 новых линии освещения появятся в 2020 году на дорогах Владимирской области
В Санкт-Петербурге реконструируют Почтовый квартал
Минобороны РФ построит в Иркутске суворовское училище
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно