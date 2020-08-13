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13 августа 2020, 10:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Три солнечные электростанции заработают в Свердловской области к 2025 году, объем частных инвестиций в их строительство составит около 2,8 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики региона.
"По плану, работающие на основе возобновляемой солнечной энергии объекты генерации будут выведены на розничный рынок электроэнергии уже к концу 2025 года. Первые три станции общей мощностью 28 мегаватт будут построены в Артинском районе", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова.
Отмечается, что заявки инвесторов на строительство трех альтернативных источников энергоснабжения уже прошли конкурсный отбор и включены в утвержденную губернатором региональную схему развития электроэнергетики. По данным МинЖКХ, затраты частных инвесторов составят около 2,8 миллиарда рублей.
В перспективе число солнечных электростанций в Свердловской области планируется увеличить до 28 единиц, объем инвестиций на возведение новых объектов, по прогнозным оценкам, составит 11 миллиардов рублей, уточнили в департаменте.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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