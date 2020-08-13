Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым; обсуждались приоритетные направления социально-экономического развития региона, сообщает сайт Кремля в среду.

В частности, Солодов рассказал, что процесс подключения населения к Интернету на Камчатке «сталкивается с объективными проблемами неразвитости инфраструктуры: в 52 населённых пунктах, а это 22 тысяч человек, доступ есть только через спутник». По этому направлению регион работает с «Ростелекомом».

В то же время сейчас стартует масштабный проект по строительству оптико-волоконной связи от Петропавловска-Камчатского до Анадыря. По плану, кабель должен быть проложен под водой, однако глава региона сообщил, что есть возможность его реализации по территории Камчатского края – по суше – с максимальным охватом северных районов; это позволит обеспечить дополнительно 14 населённых пунктов и 11 тысяч человек. По словам Солодова, решение не приведёт к увеличению стоимости и сроков реализации проекта.

«Если Вы поддержите, это позволит сделать реальный шаг к удержанию молодёжи на наших северах и повышению привлекательности сельских территорий для жизни и ведения бизнеса», – сказал Солодов.

«Да, это правильная идея, обязательно нужно этим позаниматься, и будем стремиться к реализации Ваших предложений, – ответил Путин. – Так и будем в этом направлении двигаться».

Связь на Камчатке

Часть магистральных каналов связи на Камчатке построена на волоконно-оптических линиях, часть на спутниковых.

В настоящее время в северных и отчасти центральных районах края (с населением около 29 тысяч человек) предоставление услуг связи организовано исключительно по спутниковым каналам.

Сетями 3G охвачено 52 из 87 населенных пунктов Камчатки. Мобильные сети четвёртого поколения (LTE) строятся лишь в густонаселенных районах, подключённых к оптической транспортной магистрали. В 35 населённых пунктах края услуги мобильного широкополосного доступа к Интернету недоступны.

Фото: kremlin.ru