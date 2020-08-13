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ВТБ выделил 1,6 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Ижевске

ВТБ выделил 1,6 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Ижевске

13 августа 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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ВТБ открыл девелоперу "Регион-инвест" кредитную линию почти на 1,6 миллиарда рублей для строительство жилого комплекса в Ижевске, сообщила пресс-служба банка.

Банк финансирует заключительный этап строительства комплекса площадью 43,6 тысяч квадратных метров. В составе последней очереди будут два жилых дома с паркингом и коммерческими помещениями. Запланированный срок сдачи - четвертый квартал 2022 года, указывается в сообщении.

"Регион-инвест" входит в десятку крупнейших застройщиков жилья Удмуртии.

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