ВТБ открыл девелоперу "Регион-инвест" кредитную линию почти на 1,6 миллиарда рублей для строительство жилого комплекса в Ижевске, сообщила пресс-служба банка.

Банк финансирует заключительный этап строительства комплекса площадью 43,6 тысяч квадратных метров. В составе последней очереди будут два жилых дома с паркингом и коммерческими помещениями. Запланированный срок сдачи - четвертый квартал 2022 года, указывается в сообщении.

"Регион-инвест" входит в десятку крупнейших застройщиков жилья Удмуртии.