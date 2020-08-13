Кто в ответе за будущее? Обзор эфира RusCable Live
13 августа 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
ВТБ открыл девелоперу "Регион-инвест" кредитную линию почти на 1,6 миллиарда рублей для строительство жилого комплекса в Ижевске, сообщила пресс-служба банка.
Банк финансирует заключительный этап строительства комплекса площадью 43,6 тысяч квадратных метров. В составе последней очереди будут два жилых дома с паркингом и коммерческими помещениями. Запланированный срок сдачи - четвертый квартал 2022 года, указывается в сообщении.
"Регион-инвест" входит в десятку крупнейших застройщиков жилья Удмуртии.
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