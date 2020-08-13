В Пензе построят жилой комплекс за 1,6 млрд рублей

Новый документальный фильм "Juice" бросает вызов элитарности
13 августа 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
ГК «РКС Девелопмент» построит за 1,6 млрд рублей жилой комплекс в Пензе. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что финансовым партнером компании выступает Сбербанк.
Жилой комплекс бизнес-класса из трех 17-ти этажных зданий возведут в Октябрьском районе. Проектом предусмотрена парковая зона на его территории, паркинг и собственная инфраструктура.
Архитектурный облик комплекса разработан архбюро «Пензагражданпроект». Начать строительство планируется в четвертом квартале 2020 года, сдать объект – через 3,5 года.
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