В Пензе построят жилой комплекс за 1,6 млрд рублей

ГК «РКС Девелопмент» построит за 1,6 млрд рублей жилой комплекс в Пензе. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что финансовым партнером компании выступает Сбербанк.

Жилой комплекс бизнес-класса из трех 17-ти этажных зданий возведут в Октябрьском районе. Проектом предусмотрена парковая зона на его территории, паркинг и собственная инфраструктура.

Архитектурный облик комплекса разработан архбюро «Пензагражданпроект». Начать строительство планируется в четвертом квартале 2020 года, сдать объект – через 3,5 года.