Росстандарт утвердил серию из восьми национальных стандартов в области развития Умных городов. Документы разработаны Техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК при активном содействии участников рынка, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Цель первой в России серии предварительных стандартов в области «Умных городов» – повышение эффективности проектов в области информатизации и автоматизации городского хозяйства, а также упрощение внедрения новых цифровых технологий в городской среде.

Документы регулируют вопросы функциональной совместимости городских систем, методологии планирования, эксплуатации и технического обслуживания различных элементов городской инфраструктуры, рекомендации по организации интеллектуальных транспортных систем в городе. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам открытости, обмена и совместного использования больших данных различными организациями в рамках городской инфраструктуры.

После трех лет тестирования и апробации стандартов на различных уровнях, корректировки в соответствии с замечаниями участников они станут обязательными к применению.

«С точки зрения Минстроя России, предварительные стандарты «Умного города» являются логическим продолжением базовых и дополнительных требований к умным городам («Стандарт «Умный город»), разработанных ведомством. Предварительные стандарты направлены на систематизацию работы со сложной структурой городского хозяйства и не менее сложными и разнообразными цифровыми системами. Конечная цель, на достижение которой как раз и будут работать стандарты, — повышение качества жизни и эффективности обслуживания горожан за счет внедрения новейших цифровых технологий. После утверждения предварительных стандартов у регионов и городов будет три года для их практической апробации, предложений и комментариев по этим документам. В этой связи мы считаем, что необходимо продолжить работу в этом направлении – при самом широком участии рыночных игроков – именно так, как это было обеспечено при работе с серией документов», — отметил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

«Утвержденная серия стандартов регулирует базовые подходы к реализации концепции Умного города – терминологию, общие принципы и руководства по созданию инфраструктуры, внедрение которых позволит обеспечить доступность и открытость данных в городской среде. Следующие документы нормативно-технического регулирования должны определить конкретные протоколы обмена и использования данных в Умном городе, требования к используемому оборудованию и продуктам для обеспечения их совместимости как на уровне отдельного города, так и на уровне регионов», — считает руководитель программ РВК, председатель Технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Серия предварительных национальных стандартов подготовлена на базе соответствующих международных стандартов, в разработке части из них принимали участие российские эксперты из Технического комитета «Кибер-физические системы». В публичном обсуждении проектов стандартов, которое проходило до апреля 2020 года, участвовали крупные игроки рынка (ПАО «Ростелеком», АО «Инфовотч», АО «Лаборатория Касперского», ПАО «Росэлектроника», НИИ «Восход», ФГУП «Стандартинформ» и другие), общественные организации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Москвы. Все предложения были учтены в итоговых текстах документов – только Минстрой России направил более 120 предложений по доработке.