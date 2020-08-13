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В Тамбовской области построят 5,5 млн "квадратов" жилья

В Тамбовской области построят 5,5 млн квадратов жилья

13 августа 2020, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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За пять лет в Тамбовской области построят 5,5 млн «квадратов» жилья. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По мнению губернатора Александра Никитина, развитие жилищного строительства является одним из лучших показателей экономического роста региона и способствует повышению доступности жилья для граждан.

«В 2019 году Тамбовская область заняла шестое месте в общероссийском рейтинге строительства жилья в расчете на каждого жителя. Такие высокие результаты область достигает уже не первый год. При этом в течение пяти лет мы должны в 1,5 раза обеспечить рост числа семей, улучшающих свои жилищные условия», - подчеркнул он.

По информации пресс-службы, в регионе в строительной сфере задействовано 1479 организаций и трудятся около 8,4 тыс. человек.

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