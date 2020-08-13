Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. С января по июнь 2020 года владимирские энергетики отремонтировали более 2100 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения от 0,4 до 110 кВ. В распределительных сетях 0,4-10 кВ было заменено 1030 опор ВЛ на новые, произведён ремонт 369 трансформаторных подстанций.

За шесть месяцев текущего года специалисты Владимирэнерго произвели ремонтные работы на 39 подстанциях 35-110 кВ. В рамках проводимых работ был выполнен ремонт выключателей, разъединителей, проводилась замена высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции. От данных подстанций осуществляется электроснабжение тысяч бытовых потребителей, объектов особой социальной значимости, ряда крупных предприятий Владимирской области, среди которых кондитерская фабрика «Ферреро Руссия» и производитель кормов и кормовых добавок для с/х животных и птицы «Де Хёс» в Собинском и Петушинском районах.

Приоритетное направление ремонтной программы Владимирэнерго – расчистка трасс линий электропередачи. Для повышения надежности электроснабжения потребителей и минимизации риска технологических нарушений, с начала года энергетиками расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 1253 га трасс ВЛ 35-110 кВ.

В «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подчеркивают, что эффективная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период, подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию в период нестабильных погодных условий и низких температур.