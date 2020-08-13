Воздушная линия электропередачи (ВЛ) 110 кВ ТЭЦ-5 – Затон 1,2 цепь обеспечивает электроснабжение потребителей Волжского района областного центра – около 46 тыс. жителей района, 8 учреждений здравоохранения, 15 школ, 16 детских садов, 16 котельных. В числе ключевых потребителей – объекты «Концессии водоснабжения – Саратов» и «Саратовнефтегаза».

В ходе ремонтных работ специалисты службы высоковольтных линий заменили 563 новых стеклянных изоляторов в гирляндах анкерных и промежуточных опор, на грозозащитном тросе. Также были отремонтированы контуры заземления, железобетонные стойки опор, отрегулированы гасители вибрации на проводах и обновлена нумерация. Затраты на ремонт составили свыше 1 млн 660 тыс. рублей.

Результатом ремонта ВЛ стал рост надежности ее работы и электроснабжения потребителей. Своевременное выполнение всех запланированных мероприятий на объектах электросетевого комплекса позволит подготовить его к работе в условиях осенне-зимнего периода в установленные сроки.