Завершен основной этап проекта по подключению к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) трех тяговых подстанций ОАО «РЖД» в Краснодарском крае. Новые объекты позволят повысить пропускную способность железнодорожных магистралей в направлении портов Юга России до ежегодного объема в 130 млн тонн грузов. Инвестиции «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») составили 1,63 млрд рублей.



Построены заходы линий электропередачи 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на три тяговые подстанции ОАО РЖД 220 кВ «Гостагаевская», «Киевская» и «Чекон». Также на подстанции «Россети ФСК ЕЭС» 220 кВ «Вышестеблиевская» был установлен третий автотрансформатор 125 МВА, благодаря чему мощность энергообъекта увеличилась на 50% – до 375 МВА.



В настоящее время начата выдача 8 МВт электроэнергии на тяговую подстанцию 220 кВ «Чекон». В перспективе «Россети ФСК ЕЭС» обеспечат выдачу 55,6 МВт мощности для нужд железнодорожников.

Проект ОАО «РЖД» предусматривает работы по электрификации 124 км путей Таманского полуострова, возведение трех подстанций 220 кВ «Киевская», «Гостагаевская» и «Чекон», обеспечивающих электроснабжение тяги поездов по системе переменного тока. Это позволит обеспечить пропуск поездов массой 7,1 тыс. т с интервалом 10 минут на ключевом участке «Разъезд 9 км – Вышестеблиевская».

Будут созданы условия для развития региона, в том числе непосредственно морских портов «Тамань», «Темрюк» и «Кавказ», интегрированных в международный транспортный коридор «Север – Юг». Новый сухогрузный район морского порта «Тамань» входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018.