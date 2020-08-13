Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили увеличение мощности на 670 кВт бюджетообразующему предприятию Адыгеи – молочному заводу «Гиагинский» в Гиагинском районе республики. Суммарная потребляемая агропромышленным производством мощность теперь составляет 1,37 тыс. кВт.

Для выдачи дополнительной мощности энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 1,6 тыс. кВА и воздушную линию электропередачи классом напряжения 10 кВ протяженностью более трёх километров. При строительстве ЛЭП специалисты применили современный самонесущий изолированный провод, обладающий высокой безопасностью и износостойкостью.

– На сегодняшний день нами выполнено свыше 800 договоров на технологическое присоединение и увеличение мощности. Потребляемая новыми абонентами мощность составила порядка 17 тыс. кВт. В текущем месяце нам предстоит выполнить подключение к электросетевой инфраструктуре компании ряд важных объектов для экономики и социальной сферы региона, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Гиагинский молочный завод является крупнейшим на юге России предприятием по переработке молока и производству молочной продукции. Завод специализируется на производстве мягких и полутвердых сыров, в том числе адыгейского, сливочного топленного масла, молочной сыворотки и спредов. Предприятие обладает исключительным правом на производство адыгейского сыра. В начале этого года молочный завод «Гиагинский» стал лауреатом конкурса «Лучший продукт - 2020» на международной выставке ПРОДЭКСПО и получил золотую медаль за сыр «Адыгейский».

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек.