В Адмиралтейском районе продолжается устройство оборудования подсветки фасадов зданий на Московском проспекте.

В июле к постоянному электроснабжению была подключена подсветка зданий на участке от Сенной площади до набережной реки Фонтанки. Сейчас работы ведутся от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. Данный этап станет завершающим. В едином стиле будут освещены 54 фасада зданий с применением 2 175 светильников. Несколькими осветительными приборами будут выделены индивидуальные особенности каждого отдельного здания.

На сегодняшний день альпинистами смонтированы 805 светодиодных светильников, проложены 890 метров кабельных линий электроснабжения.

Общим итогом к ноябрю 2020 года третья по протяженности городская магистраль получит вечерний световой облик. Московский проспект, встречающий горожан и гостей Санкт-Петербурга, предстанет в парадном виде.

Практика оборудования подсветкой объектов целыми световыми ансамблями берет свое начало с 2005 года с Невского проспекта. В последующие годы подсветкой оформлялись Английская, Дворцовая набережные, набережная Лейтенанта Шмидта и другие знаковые объекты исторического центра Санкт-Петербурга. Вечерний образ города – важная составляющая его туристической привлекательности. Применяемый комплексный подход в подсветке зданий позволяет в полной мере сформировать гармоничную световую картину вечернего Санкт-Петербурга.