В рамках выполнения поручения губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И. по увеличению надежности электроснабжения потребителей муниципальных образований региона, АО «НЭСК-электросети» разработало и включило в инвестиционную программу 2020 – 2024 гг. мероприятия по реконструкции головных фидеров от питающих центров вышестоящих электросетевых компаний, строительству и реконструкции ключевых энергообъектов, обеспечению необходимой мощности для перспективного развития социально-экономической инфраструктуры в городах-курортах Краснодарского края.

В Анапе до конца сентября текущего года специалисты компании совместно с подрядными организациями планируют завершить реконструкцию головного участка кабельной линии 10 кВ от питающего центра – подстанции 110/35/10 кВ «Анапская» до трансформаторной подстанции РП-9. Завершение строительства и ввод в работу важного энергетического объекта позволит повысить пропускную способность электросетевого комплекса центральной части города Анапы и обеспечить надёжную схему электроснабжения центральной городской больницы, образовательных учреждений и микрорайона с многоквартирными жилыми застройками.

В рамках исполнения инвестиционной программы в городе Геленджике завершается строительство двух кабельных линий 6 кВ от головных фидеров (ГК-6 и ГК-7) подстанции 110/10 кВ «Геленджик», которые повысят надежность, и качество электроснабжения потребителей в центральной части города. Кроме того, к концу текущего года планируется завершение строительства подстанции 2БКРТП и двух кабельных линий 10 кВ в районе ул. Туристической для перераспределения части нагрузки от подстанции «Тонкий мыс» и создания резерва мощности для подключения новых объектов в развивающемся микрорайоне Тонкий мыс.

В городе Новороссийске ведутся работы по строительству кабельной линии 6 кВ от подстанции 110/35/10 кВ «Новороссийская» до трансформаторной подстанции ТП-226. Выполнение всего комплекса мероприятий по строительству и вводу в работу энергооборудования планируется завершить до конца сентября, что позволит разгрузить существующие сети и обеспечит надёжное и бесперебойное энергоснабжение потребителей электроэнергией надлежащего качества, восточной части города Новороссийска.

Для улучшения схемы электроснабжения важных социальных объектов: центральной городской больницы, общеобразовательных учреждений и детских садов г. Приморско-Ахтарска, в сентябре текущего года энергетики АО «НЭСК-электросети» планируют завершить строительство кабельной линии 10 кВ которая будет запитана от фидера П-12 «Станции водоочистки».

С целью восполнения дефицита мощности, обеспечения бесперебойного электроснабжения и создания возможности новых технологических подключений к электрическим сетям в микрорайоне Грознефть города Туапсе, АО «НЭСК-электросети» реализует инвестиционные проекты по реконструкции двух существующих кабельных линий 6 кВ от фидеров ТТ-6 и ТТ-8 питающего центра 110/6 кВ «Туапсе-тяговая». В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, срок исполнения мероприятий – 4 квартал 2020 года.

Все указанные мероприятия направлены на повышение пропускной способности электрических сетей, развитие и обновление электросетевой инфраструктуры городов-курортов Краснодарского края. АО «НЭСК-электросети» предпринимает все необходимые меры для успешной реализации поставленных задач и исполнения обязательств по обеспечению надёжного электроснабжения потребителей согласно установленным срокам.