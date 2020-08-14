ГУП РК «Крымэнерго» продолжает работы по подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период. Подобные работы крайне важны для бесперебойного функционирования энергосистемы Крыма в период непогоды и холодов

Подготовка к осенне-зимнему периоду включает все организационные и технические мероприятия, направленные на повышение надежности работы всего электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго»: энергообъектов, магистральных, высоковольтных и распределительных сетей.

На данный момент выполнена большая часть работ. Энергетики провели капитальный ремонт 121,2 километра ВЛ-6-10 кВ, 64,1 километра ВЛ – 0,4 кВ, а также расчищены трассы ВЛ -6-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 35,7 км. В общей сложности проведен ремонт и модернизация 108 трансформаторных и распределительных подстанций.

Кроме того, была проведена замена грозозащитного троса на ВЛ 220 кВ Симферопольская – Кафа на протяжении 6,2 км, а также выполнено обслуживание ветрогенерирующих турбин USW 56-100 в количестве 16 штук.

Для снижения аварийности и повышения надёжности электроснабжения проведен ремонт и замена ряда железобетонных опор, замена изоляции на ВЛ 330 кВ Островская – Джанкой, произведен ремонт выключателей и разъединителей на высоковольтных электросетях.

Все работы выполнялись с максимальным удобством для потребителей, ведь их комфорт и безопасность в приоритете у ГУП РК «Крымэнерго».

Бригады ГУП РК «Крымэнерго» для выполнения аварийно-восстановительных работ оснащены необходимыми материалами, техникой, запчастями, средствами защиты, ГСМ.

Оставшиеся технические мероприятия по высоковольтным и распределительным электрическим сетям будут выполнены до 31.08.2020. Итогом подготовки к ОЗП станет получение Паспорта готовности – документа, подтверждающего выполнение необходимого комплекса мероприятий для обеспечения надежной работы энергооборудования в сезон пиковых нагрузок.