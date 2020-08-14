В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первое полугодие 2020 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил 32,9 млн. кВт*ч. Наибольшую эффективность в выполнении Программы продемонстрировали филиалы Тамбовэнерго, Владимирэнерго, Нижновэнерго.

«Энергосбережение – это не только важный элемент экологической культуры, но и одна из ключевых составляющих устойчивого развития современных компаний. Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий позволяет снижать потери в сетях, повышать надежность и качество электроснабжения потребителей, направлять дополнительные средства на решение первоочередных производственных задач, связанных с обеспечением энергобезопасности 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Снижение потерь достигнуто за счет замены проводов на самонесущий изолированный провод (СИП), организационных мероприятий по перераспределению нагрузок на подстанциях и благодаря реализации программы Цифровой трансформации.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках концепции цифровой трансформации ведут активную работу по созданию системы интеллектуального управления энергопотребления. В частности, они оснащают регионы своей операционной ответственности «умными» приборами учета электроэнергии. Использование интеллектуальных приборов учета позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять и устранять очаги ее потерь, минимизировать возможности внешнего вмешательства в работу приборов с целью хищений энергоресурсов.

Мероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды принесли суммарную экономию в 841 тонну условного топлива.

Общий ожидаемый эффект от реализации в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» энергосберегающих мероприятий по итогам 2020 года, согласно плану, должен составить 61,1 млн. кВт*ч, эффект от оптимизации потребления энергоресурсов на хозяйственные нужды 1 205 тонн условного топлива.