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Мишустин: спрос на энергию на Дальнем Востоке растет, нужно обновлять и генерацию, и сети

Мишустин: спрос на энергию на Дальнем Востоке растет, нужно обновлять и генерацию, и сети

14 августа 2020, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: КОММЕНТАРИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке растет, поэтому необходимо обновлять и генерацию, и сети, развивать переработку газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%", — сказал Мишустин на совещании по электроэнергетике и газификации ДФО.

По его словам, это означает, что растет нагрузка и на существующие мощности.

"Соответственно, нужно обновлять и объекты генерации, и магистральные сети, развивать переработку газа, вкладываясь в создание крупных комплексов, как тот, который планируется создать в Амурской области. Причем нужно это делать, конечно, с учетом современных реалий и современных технологий", — добавил глава правительства.

 

Фото: © РИА Новости. Дмитрий Астахов

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