Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России изучили представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-135 в городе Батайске. По итогам рассмотрения выдано общее положительное заключение.

Трасса федерального значения А-135 - южная подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Ростов-на-Дону. В 2014 году Главгосэкспертиза России уже выдавала положительное заключение по проектной документации на строительство нового надземного пешеходного перехода на участке км 16+230 трассы в Батайске. Однако в ходе реализации проекта потребовалась актуализация проектных решений в связи с вступлением в силу новых нормативных документов.

Представленной после корректировки проектной документацией, одобренной Ростовским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство надземного двухпролетного пешеходного перехода с подъемным устройством для людей с ограниченными физическими возможностями, уширение проезжей части автомобильной дороги, устройство тротуаров и переустройство сетей электроснабжения и освещения, а также установка пункта обслуживания пешеходного перехода.

Полная длина сооружения с учетом лестничных сходов составит 97,34 м.

Корректировка проектной документации выполнена ООО «ГеоЭкоПроект». Застройщик объекта - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор