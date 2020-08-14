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На подъезде к Ростову-на-Дону построят новый надземный пешеходный переход

На подъезде к Ростову-на-Дону построят новый надземный пешеходный переход

14 августа 2020, 15:11
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России изучили представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство перехода в разных уровнях на автомобильной дороге А-135 в городе Батайске. По итогам рассмотрения выдано общее положительное заключение. 

Трасса федерального значения А-135 - южная подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Ростов-на-Дону. В 2014 году Главгосэкспертиза России уже выдавала положительное заключение по проектной документации на строительство нового надземного пешеходного перехода на участке км 16+230 трассы в Батайске. Однако в ходе реализации проекта потребовалась актуализация проектных решений в связи с вступлением в силу новых нормативных документов. 

Представленной после корректировки проектной документацией, одобренной Ростовским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство надземного двухпролетного пешеходного перехода с подъемным устройством для людей с ограниченными физическими возможностями, уширение проезжей части автомобильной дороги, устройство тротуаров и переустройство сетей электроснабжения и освещения, а также установка пункта обслуживания пешеходного перехода. 

Полная длина сооружения с учетом лестничных сходов составит 97,34 м. 

Корректировка проектной документации выполнена ООО «ГеоЭкоПроект». Застройщик объекта - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства». 

Фото: Росавтодор

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