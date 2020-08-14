img_4557.jpgЭнергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские сети» обеспечивают технологическое присоединение к сетям водозабора в селе Орловка Самарской области. Реконструкция объекта ведется в рамках госпрограммы региона «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Государственная программа «Чистая вода» представляет собой комплекс мероприятий, реализация которых должна привести к обеспечению населения чистой водой. Утвержденная программа Самарской области включает перечень объектов, который был сформирован на основании результатов проведенной оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения, рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Самарской области, а также разработанных органами местного самоуправления Самарской области мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения населения. Одним из объектов программы стал водозабор в селе Орловка – началась замена и строительство сетей водоснабжения, монтаж станции очистки.

В соответствии с проектом технологического присоединения, водозабор будет подключен к сетям самарского филиала «Россети Волга» по второй категории и двум точкам питания – от подстанции 110 кВ Садовая и подстанции 110 кВ Надеждино. В рамках работ будет выполнено строительство двух воздушных линий электропередачи 10 кВ и двух трансформаторных подстанций. Завершить все работы планируется в 2021 году.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности «Россети Волга». В регионах зоны деятельности компании созданы центры и пункты обслуживания потребителей, которые в настоящее время работают в дистанционном формате. Также потребитель может воспользоваться Порталом электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) и мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или центра обслуживания потребителей филиала «Самарские сети» 8(846) 339-34-00.