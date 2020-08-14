Проведенный независимым системным оператором американского штата Калифорния CAISO анализ результатов работы своего балансирующего рынка EIM (Western Energy Imbalance Market) – с момента его запуска 1 ноября 2014 г. по конец второго квартала 2020 г. – показал, что экономия суммарных затрат за счет географической диверсификации поставок электроэнергии превысила $ 1 млрд.

Целью EIM является оптимизация ценообразования при избытке дешевой ветровой и солнечной генерации, благодаря чему уменьшается необходимость снижать выработку объектов на базе ВИЭ в период избыточного предложения: объемы снижения, которых удалось избежать, за последний квартал составили 147 514 МВт*ч и суммарно 1 240 000 МВт*ч с 2014 г.

В настоящее время участниками EIM являются энергокомпании и организации восьми штатов: Калифорнии, Невады, Орегона, Вашингтона, Юты, Айдахо, Аризоны и Вайоминга. В перспективе к рынку планируют присоединиться штаты Монтана, Южная Дакота, Небраска, Нью-Мексико, Колорадо, а также мексиканский штат Северная Нижняя Калифорния. В случае успешной реализации этих планов в зоне обслуживания EIM будет размещено до 82% суммарной нагрузки потребителей так называемой Западной объединенной зоны (Western Interconnection).*

Официальный сайт CAISO

* В США в состав Western Interconnection входят полностью штаты Вашингтон, Орегон, Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Юта, Аризона, Невада, Калифорния и частично штаты Монтана, Нью-Мексико, Техас, Южная Дакота.