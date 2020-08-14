ВТБ кредитует одного из крупнейших застройщиков Самары

ВТБ предоставил девелоперу "Трансгруз" 2,4 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Академический" в Самаре, сообщила пресс-служба банка.

ЖК "Академический" возводится на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Советской Армии. Проект общей площадью 87 тысяч квадратных метров включает пять 23-этажных жилых секций, подземно-наземный паркинг и офисы. Сдать ЖК планируется в третьем квартале 2022 года, уточняется в сообщении банка.

ГК "Трансгруз" входит в пятерку крупнейших застройщиков жилья Самарской области.