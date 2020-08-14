В открытии двух важных объектов, ставших частью инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания», приняли участие Премьер-министр РТ-Председатель совета директоров ОАО «Сетевая компания» Алексей Песошин, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РТ Алексей Фролов, заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, и.о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов, глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, представители подрядных организаций, внесшие свой трудовой вклад в строительство объектов.

Инициированный вследствие активного развития территории Верхнеуслонского муниципального района проект строительства ПС 110 кВ Верхний Услон создал комфортные условия для развития производственных объектов, для проживания не только местного населения, но и до ста тысяч столичных жителей в их загородных домах. Подстанция спроектирована с возможностью увеличения мощности.

Это инновационный объект с элементами цифровизации, на котором применены новейшие инженерные решения. Моторизированные выкатные элементы ячеек комплектно-распределительных устройств 35 и 10 киловольт позволяют полностью автоматизировать производственный процесс объекта. Все технологические операции производятся без непосредственного воздействия оперативного персонала на оборудование. Впервые в Республике в таком объеме автоматизирован процесс оперативных переключений на распределительных устройствах 35 и 10 кВ, чем энергетики гордятся и что было продемонстрирована в ходе торжественного мероприятия.

Дежурный диспетчер оперативно-диспетчерской службы БуЭС Андрей Волков доложил Премьер-министру республики Алексею Песошину и генеральному директор компании Ильшату Фардиеву: «Буинские электрические сети работают по нормальной схеме. Отключенных потребителей нет. Подстанция Верхний Услон находится в готовности на включение». Звучит команда: «Подстанцию подключить!» Исторический момент настал, подается напряжение, на большом экране видна «живая» схема действий и звучит комментарий дежурного диспетчера, что режим работы нормальный, напряжение в норме, замечаний нет. ПС110кВ Верхний Услон введена в работу.

В ходе экскурсии по подстанции гостям было рассказано, что среди технических решений, направленных на снижение аварийности и повреждений оборудования - автоматические воздухоосушительные фильтры силовых трансформаторов, устройства определения повреждённого фидера при однофазных замыканиях на «землю».

Для присоединения новой ПС 110 кВ В.Услон к объектам энергосистемы в зоне ответственности Буинских электрических сетей была построена новая энергетическая артерия (двухцепная отпайка от КВЛ 110 кВ Свияжск –Иннополис и Исаково -Иннополис) протяженностью 18,6 км.

Реализуется программа перевода потребителей Верхнеуслонского района с уровня напряжения 6 кВ на 10 кВ. В объем программы перевода входит установка 2 распределительных пунктов, замена 171 трансформаторной подстанции, строительство 23,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи, проводится масштабная реконструкция существующих воздушных линий. С учетом топологии распределительных сетей для её автоматизации устанавливается 24 реклоузера. Производится замена морально и физически устаревшего оборудования в садовых некоммерческих товариществах, переданных в ГУП РТ «Электрические сети» для более надежного электроснабжения потребителей СНТ. Проводится полная замена счетчиков предыдущего поколения на интеллектуальные приборы учета у потребителей всего района.

Наблюдаемость и автоматизация на всех уровнях напряжения позволяет говорить о начале практической реализации модели «Цифрового РЭС». Генеральный директор компании Ильшат Шаехович прокомментировал нововведения :«Энергетики- профессионалы своего дела, называя «объект с элементами цифровизации» по сути внедрили «цифровое производство». Диспетчер, находясь на своем рабочем месте в Буинске, руководит ПС в Верхнем Услоне, имея перед глазами полную картину происходящего на объекте и в системе в целом. По сути он один руководит Заволжьем, тогда как раньше, он не знал, что происходит в соседнем районе. Раньше в случае аварии на прояснение ситуации уходило два часа, теперь не более минуты, чтобы возобновить обеспечение электроэнергией.»

Завершая посещение ПС110 Алексей Песошин высоко оценил технические характеристики объекта и инвестиционную составляющую компании, предположив: «Ввод в эксплуатацию подстанции обеспечит дальнейшее интенсивное строительство промышленных объектов, индивидуального жилья в районе».

Важнейшей частью обновления фондов стало строительство новой производственной базы Вернеуслонского района электрических сетей. Новая база расположилась на въезде в Верхний Услон, на основной магистрали муниципального района. Удобные подъездные пути обеспечили максимальный комфорт как для сотрудников, так и для потребителей. Архитектурный замысел позволил административно-бытовому комплексу стать одним из самых красивых и заметных сооружений района.

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию производственной базы началась с традиционного в таких случаях разрезания символической ленты и ознакомления с новым зданием, общения с энергетиками, которым предстоит его обживать.

В ходе экскурсии директор БуЭС Айрат Зиганшин подробно изложил, в чем качественный скачок для комфорта работы сотрудников РЭС в новом здании. Проект включает здание административно-бытового корпуса, склад и тёплую автостоянку, он выполнен с учётом последних тенденций градостроительного дизайна. Общая площадь административных и производственных помещений составила более 1000 м2. В двухэтажном здании АБК расположены офисные и бытовые помещения: кабинеты оснащены современным оборудованием, рабочие места сотрудников максимально автоматизированы.

С отдельным входом на первом этаже оборудован Пункт по работе с потребителями, обеспечивающий очное обслуживание потребителей по принципу «одного окна». Здесь учтены требования «Единых стандартов качества обслуживания потребителей услуг сетевых организаций», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 15.04.2015 № 186.

Помимо производственного назначения, предусмотрена и вспомогательная инфраструктура, обеспечивающая комфортные условия для работы персонала. Так, рядом с административным корпусом организована автостоянка для сотрудников и посетителей ПРП, благоустроена зеленая зона. Как здание, так и территория в целом оборудованы системами видеонаблюдения.

После новоселья, в новых, комфортных условиях будут работать 60 сотрудников Верхнеуслонского района электрических сетей.

- Я уверен, построенные объекты послужат дальнейшему укреплению энергонадежности республики. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство, трудовой коллектив “Сетевой компании”, подрядные организации за успешно проделанную работу в достаточно короткие сроки, - отметил Алексей Песошин, предваряя церемонию награждения. Были вручены награды Кабинета министров и ведомственные поощрения.

Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» начиная свое выступление поименно назвал всех, кто причастен к торжеству: архитектора, руководителей строительных и подрядных организаций. В их лице он благодарил каждого сотрудника коллектива в кратчайшие сроки и с хорошим качеством воздвигших производственные объекты.

Отдельно слова благодарности Ильшат Фардиев адресовал Президенту Татарстана Р.Н. Минниханову и Правительству РТ за поддержку проектов и мероприятий, направленных на дальнейшее успешное развитие энергетики Татарстана.

Генеральный директор компании поощрил ряд сотрудников за активное участие в строительстве подстанции 110кВ Верхний Услон, значительный вклад в обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Республики Татарстан.

По словам Ильшата Фардиева, благодаря комплексной работе и новым сданным объектам все нынешние потребители и те, кто появится на этой земле в ближайшие 25-30 лет будут обеспечены качественной подачей электроэнергии.