АО "Стройсервис" (Кемеровская область) планирует построить на своей обогатительной фабрике "Матюшинская" (Кемеровская область, Прокопьевский район) сушильно-топочное отделение ("сушка"), сообщили "Интерфаксу" в компании.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд рублей.

"Объект необходим для снижения влажности и смерзаемости угля, таково требование РЖД при транспортировке", - уточнил сотрудник компании. Он пояснил, что уголь, который порядка двух недель доставляется от предприятия до портов, при низких температурах воздуха смерзается, и его невозможно извлечь из вагона, отсюда - "простои транспорта".

Представитель компании подчеркнул, что проект строительства сушильно-топочного отделения предполагает установку новейшего газоочистного оборудования, где будет применена трехступенчатая система воздухоочистки.

"Такие комплексы очистки выбросов устанавливают на трубах тепловых электростанций и котельных, которые зачастую находятся вблизи или в пределах жилой застройки и требуют максимальной экологической безопасности. В Кузбассе это будет второй комплекс именно для обогатительной фабрики. Первый установлен на "сушке" фабрики "Барзасского товарищества", также принадлежащей группе предприятий "Стройсервис". Именно там год назад экспериментально была введена аналогичная система очистки. Сделано это было, чтобы сначала опробовать ее на объекте, который расположен в 20 км от ближайшего населенного пункта и избежать возможных экологических рисков. В итоге, по данным мониторинга загрязнения окружающей среды, за 1 год работы сушильно-топочного отделения с новейшей системой газоочистки на фабрике не было выявлено превышений норм или нарушений экологического законодательства", - сообщили в "Стройсервисе".

Запуск сушильно-топочного отделения на ОФ "Матюшинская" позволит создать дополнительно 90 рабочих мест.

Ближайший населенный пункт от нового объекта (деревня Калачево, Прокопьевский район) расположен на расстоянии 1,9 км.

Представитель "Стройсервиса" подчеркнул, что для "сушки" на ОФ "Матюшинская" не отчуждались дополнительно участки земли, объект будет построен на промплощадке обогатительной фабрики. В середине августа в Прокопьевском районе прошли публичные слушания по строительству сушильно-топочного отделения, которые признаны участниками состоявшимися.

Согласно официальному сайту "Стройсервиса", ОФ "Матюшинская" работает на разрезе "Берёзовский", который добывает уголь востребованных на рынке марок Т (применяется для технологии ПУТ), К, ОС (незначительное содержание железа, кальция, магния, калия и натрия позволяет производить из него высококачественный кокс, расход которого на тонну чугуна снижается до 25%).

Мощность переработки "Матюшинской" - 5,4 млн тонн угля в год, что соответствует объему добычи "Березовского".

В корпоративном управлении АО "Стройсервис" находятся кузбасские ООО "Разрез Пермяковский", АО "Разрез "Шестаки", ООО "Разрез "Березовский", ООО "СП "Барзасское товарищество" и ООO "Шахта N12", а также ОАО "Губахинский кокс" (Пермский край), авторемонтное и железнодорожное предприятия ООО "Белтранс" и ООО "Беловопромжелдортранс". Кроме того в состав компании входят 4 обогатительные фабрики. "Стройсервис" является крупным региональным металлотрейдером.