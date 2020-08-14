Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2020 года смонтировали 20 комплектных трансформаторных подстанций и 66 воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 32 км в населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Специалисты выполнили строительство и реконструкцию комплектных трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи 0,4-6-10 кВ. Это позволит осуществить технологическое присоединение новых потребителей к энергосистеме компании, а также увеличит мощности уже подключенных абонентов.

При возведении энергообъектов сотрудники Адыгейских электросетей использовали современные технологии и материалы. Смонтированные подстанции оснащены системами релейной защиты и автоматики, экономичны в эксплуатации. При монтаже воздушных линий электропередачи специалисты применили самонесущий изолированный провод (СИП). Он поможет свести к минимуму повреждения при неблагоприятных погодных явлениях, исключит возможность коротких замыканий, вызванных схлестыванием проводов.

По словам директора Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустама Магдеева, выполненные энергетиками технические мероприятия существенно повысят качество энергоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы Адыгеи и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. Общая численность населения в зоне ответственности филиала свыше 520 тыс. человек.

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии «Россети Кубань», которые работают в режиме 24/7 по телефону 8-800-100-15-52 (звонки по России – бесплатные), либо через портал ПАО «Россети» Светлаястрана.рф .