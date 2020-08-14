13 августа 2020 года на территории компании «Изолятор» (ООО «Масса») состоялось совещание Национального исследовательского комитета (НИК) D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Совещание проводилось в формате видеоконференции. В режиме онлайн в работе совещания приняли участие: ФГАОУ ВО КГЭУ (г. Казань), ООО НПП «ДИАТРАНС», Уральский Государственный Университетn им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - ЯНПМЭС, ООО «ЭлекТрейд-М», (г. Москва).

Председатель совещания — руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, Представитель РФ в SC D1, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», доктор технических наук Александр Славинский.

В совещании НИК D1 РНК СИГРЭ приняли участие:

Члены НИК D1 РНК СИГРЭ:

Владимир Устинов – координатор НИК D1, директора Московского отделения завода «Изолятор».

Марина Владимирова- руководитель службы по обеспечению деятельности ООО «Масса».

Галина Устинова – инженер Московского отделения завода «Изолятор».

В формате видеосвязи приняли участие члены НИК D1:

Виктор Туркот – к.т.н., технический директор, ООО НПП «ДИАТРАНС».

Марсель Гарифуллин – д.т.н., профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВПО «КГЭУ».

Айдар Сабитов – к.т.н., старший преподаватель каф. ЭСиС ФГБОУ ВПО «КГЭУ».

Ирина Давиденко- д.т.н., профессор кафедры «Электрические машины» Уральского Государственного Университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина.

Марина Лютикова- к.х.н., ведущий инженер ХЛ, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - ЯНПМЭС.

Приглашенные:

Ольга Парнюк – ассистент руководителя направления.

На совещании рассматривались вопросы по подготовке к участию в работе e-session 2020 СИГРЭ (электронный формат).

Во вступительном слове к участникам совещания руководитель НИК D1 Александр Зиновьевич Славинский подчеркнул, что совещание НИК D1 проводится в режиме видеоконференции, что позволяет в оперативном порядке обсуждать актуальные вопросы и принимать решения со всеми членами НИК из разных городов России.

Далее предоставил слово координатору НИК D1 В.Н. Устинову.

Владимир Устинов ознакомил участников совещания с общими вопросами e-session 2020, а именно, что из-за пандемии COVID-19 очная Сессия СИГРЭ перенесена на 2021 год. Между тем в 2020 году будет проведена уникальная цифровая электронная сессия.

Электронная сессия СИГРЭ будет проводиться с использованием технологии вебинара CIGRE Academy и будет проходить в течение девяти дней с понедельника 24 августа по четверг 3 сентября 2020 года. Это беспрецедентное событие предоставит обширный опыт в энергосистеме, предоставленный в цифровом формате для всего мира СИГРЭ сообщества.

Далее изложил вопросы по регистрации в качестве участника электронной сессии СИГРЭ 2020, по представлению презентаций докладов. Для профессионалов, которые ищут новейшие отраслевые знания, это уникальная возможность выбрать наиболее актуальные статьи и присоединиться к этим презентациям

От России по ИК D1 будет представлено 3 доклада:

«Особенности выбора рабочего напряжения изоляции в системах переменного тока повышенной частоты» Т.Е. Шадриков1*, А.М. Соколов2, А.А. Дьячков1, 1ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет», 2ФГБОУ ВО «Ивановский государственный полите политехнический университет», Россия. «Спектральное исследование состава осадков в бумажно-масляной изоляции высоковольтных вводов» С.М. Коробейников1, М.Н. Лютикова2*, А.А. Коновалов2 1Новосибирский государственный технический университет, 2ПАО «ФСК ЕЭС», Россия «Новый метод для оценки степени полимеризации бумажной изоляции силовых трансформаторов», В.К. Козлов, А.Х. Сабитов, ФГБОУ ВО «Казанский государственный университет», Россия.

Далее обсуждались вопросы по общей программе электронной Сессии СИГРЭ и по регламенту участия в вебинарах Сессии.

А.З. Славинский предложил участникам совещания высказать свои предложения по ходу совещания. От участников совещания получена обратная связь.

В заключительном слове Александр Зиновьевич Славинский поблагодарил присутствующих за участие и пожелал плодотворной работы в предстоящей Сессии.

Протокол совещания доступен по ссылке.

Презентация совещания доступна по ссылке.