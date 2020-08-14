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14 августа 2020, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
13 августа 2020 года на территории компании «Изолятор» (ООО «Масса») состоялось совещание Национального исследовательского комитета (НИК) D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
Совещание проводилось в формате видеоконференции. В режиме онлайн в работе совещания приняли участие: ФГАОУ ВО КГЭУ (г. Казань), ООО НПП «ДИАТРАНС», Уральский Государственный Университетn им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - ЯНПМЭС, ООО «ЭлекТрейд-М», (г. Москва).
Председатель совещания — руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, Представитель РФ в SC D1, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», доктор технических наук Александр Славинский.
В совещании НИК D1 РНК СИГРЭ приняли участие:
Члены НИК D1 РНК СИГРЭ:
В формате видеосвязи приняли участие члены НИК D1:
Приглашенные:
На совещании рассматривались вопросы по подготовке к участию в работе e-session 2020 СИГРЭ (электронный формат).
Во вступительном слове к участникам совещания руководитель НИК D1 Александр Зиновьевич Славинский подчеркнул, что совещание НИК D1 проводится в режиме видеоконференции, что позволяет в оперативном порядке обсуждать актуальные вопросы и принимать решения со всеми членами НИК из разных городов России.
Далее предоставил слово координатору НИК D1 В.Н. Устинову.
Владимир Устинов ознакомил участников совещания с общими вопросами e-session 2020, а именно, что из-за пандемии COVID-19 очная Сессия СИГРЭ перенесена на 2021 год. Между тем в 2020 году будет проведена уникальная цифровая электронная сессия.
Электронная сессия СИГРЭ будет проводиться с использованием технологии вебинара CIGRE Academy и будет проходить в течение девяти дней с понедельника 24 августа по четверг 3 сентября 2020 года. Это беспрецедентное событие предоставит обширный опыт в энергосистеме, предоставленный в цифровом формате для всего мира СИГРЭ сообщества.
Далее изложил вопросы по регистрации в качестве участника электронной сессии СИГРЭ 2020, по представлению презентаций докладов. Для профессионалов, которые ищут новейшие отраслевые знания, это уникальная возможность выбрать наиболее актуальные статьи и присоединиться к этим презентациям
От России по ИК D1 будет представлено 3 доклада:
Далее обсуждались вопросы по общей программе электронной Сессии СИГРЭ и по регламенту участия в вебинарах Сессии.
А.З. Славинский предложил участникам совещания высказать свои предложения по ходу совещания. От участников совещания получена обратная связь.
В заключительном слове Александр Зиновьевич Славинский поблагодарил присутствующих за участие и пожелал плодотворной работы в предстоящей Сессии.
Протокол совещания доступен по ссылке.
Презентация совещания доступна по ссылке.
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