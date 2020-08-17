Челябинская ТЭЦ-1 будет реконструирована

На Челябинской тепловой электростанции ТЭЦ-1 планируют провести реконструкцию, сообщает RosTender.info.

Компания «Фортум» объявила тендер на разработку проекта реконструкции ТЭЦ. К закупке допускаются компании, включенные в реестр ПАО «Фортум» для разработки проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений электростанций филиалов «Энергосистема «Урал» и «Энергосистема «Западная Сибирь» ПАО «Фортум».

Предложения от участников тендера принимают до 26 августа, 8 сентября определят победителя. Стоимость работ по проектированию оценивается в 180 млн рублей.

Согласно материалам тендера, установленная электрическая мощность газовой ТЭЦ сегодня составляет 133,8 МВт, тепловая мощность – 711,2 Гкал/час. На ее территории планируют реконструировать пиковую котельную, построить АБК и ОВК, паровую турбину и охранный контур. Модернизацию собираются сочетать с выводом из эксплуатации старой части электростанции.

После реконструкции установленная электрическая мощность, как ожидается, будет составлять 110,8 МВт, тепловая мощность 500 Гкал/час. Окончательно это предстоит определить проектом.

