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Челябинская ТЭЦ-1 будет реконструирована

Челябинская ТЭЦ-1 будет реконструирована

17 августа 2020, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Челябинской тепловой электростанции ТЭЦ-1 планируют провести реконструкцию, сообщает RosTender.info.
Компания «Фортум» объявила тендер на разработку проекта реконструкции ТЭЦ. К закупке допускаются компании, включенные в реестр ПАО «Фортум» для разработки проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений электростанций филиалов «Энергосистема «Урал» и «Энергосистема «Западная Сибирь» ПАО «Фортум».

Предложения от участников тендера принимают до 26 августа, 8 сентября определят победителя. Стоимость работ по проектированию оценивается в 180 млн рублей.

Согласно материалам тендера, установленная электрическая мощность газовой ТЭЦ сегодня составляет 133,8 МВт, тепловая мощность – 711,2 Гкал/час. На ее территории планируют реконструировать пиковую котельную, построить АБК и ОВК, паровую турбину и охранный контур. Модернизацию собираются сочетать с выводом из эксплуатации старой части электростанции.

После реконструкции установленная электрическая мощность, как ожидается, будет составлять 110,8 МВт, тепловая мощность 500 Гкал/час. Окончательно это предстоит определить проектом.
 

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