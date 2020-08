Европейская ассоциация системных операторов (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E) представила исследование по формированию карты-схемы европейской электрической сети и выявлению потребностей энергосистемы на период до 2030 г. и 2040 г. – Completing the map. Power system needs in 2030 and 2040.

В исследовании отмечается, что к 2040 г. пропускную способность трансграничной передающей сети в Европе необходимо увеличить на 93 ГВт, включая 50 ГВт пропускной способности на 40 трансграничных сечениях к 2030 г. и дополнительно 43 ГВт на более чем 55 трансграничных сечениях к 2040 г. Исследование, как и представленная ENTSO-E в июле текущего года Дорожная карта по развитию поддержки многоотраслевого планирования (Roadmap for a multi-sectorial Planning Support), скоординировано с Десятилетним планом развития европейской электрической сети (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP).

ENTSO-E считает, что для реализации инициативы ЕС «Зеленый курс» (Green Deal EU) – достижения климатической нейтральности при одновременном контроле надежности энергосистемы и затрат на достижение указанной цели – необходимо увеличение пропускной способности трансграничных сечений между энергосистемами европейских стран. Чтобы снизить годовое потребление электроэнергии на 110 кВт*ч к 2040 г., уменьшить выбросы CO2 на 53 млн т, усилить интеграцию энергорынков и уменьшить разницу цен на электроэнергию между различными торговыми зонами необходимы значительные инвестиции в увеличение пропускной способности трансграничных сечений. По данным исследования ENTSO-E, выделение на указанные цели € 1,3 млрд/год позволит сократить затраты на производство электроэнергии на € 4 млрд/год в период с 2025 г. по 2030 г., а инвестиции в размере € 3,4 млрд/год позволят сократить затраты на производство электроэнергии на € 10 млрд/год в период с 2025 г. по 2040 г.

Реализация проектов, находящихся в настоящее время на стадии проектирования или разработки, позволит увеличить пропускную способность трансграничных сечений только на 43 ГВт из необходимых 93 ГВт. Ожидается, что результаты исследования ENTSO-E дадут толчок к разработке новых проектов строительства сетевой инфраструктуры для удовлетворения выявленных потребностей. Дополнительные проекты для учета их в TYNDP 2020 могут быть представлены до конца сентября текущего года.

В исследовании ENTSO-E подчеркивается, что помимо проектов, направленных на увеличение пропускной способности трансграничной передающей сети, следует рассмотреть другие возможные решения для удовлетворения выявленных потребностей, например, такие как развитие систем накопления энергии, гибридной морской инфраструктуры, интеллектуальных сетей и технологий преобразования энергии (Power-to-X conversion technologies). В исследовании также обращается внимание на важность скоординированного межотраслевого планирования с учетом развития инфраструктуры по передаче электроэнергии и газа, а также транспортной инфраструктуры и систем теплоснабжения, что уже была отмечено ENTSO-E в дорожной карте по развитию поддержки многоотраслевого планирования на период до 2030 г.

Официальный сайт ENTSO-E