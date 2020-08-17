С 6 по 9 октября 2020 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоится VIII Российский международный энергетический форум (РМЭФ, Форум) – крупнейшее мероприятие в России для специалистов топливно-энергетической отрасли.

Основными темами дискуссий РМЭФ-2020 станут генерация, передача и распределение электроэнергии, энергосбережение и энергоэффективные технологии, энергетическое и инженерное обеспечение городов, изменения в законодательстве ТЭК, влияние пандемии на ТЭК, экологическая безопасность, внедрение возобновляемых/альтернативных источников энергии и др. Особый акцент будет сделан на теплоэнергетике и новых подходах в модернизации систем теплоснабжения.

Традиционно в центре внимания окажется молодежная политика отраслевых компаний. В рамках тематической панельной дискуссии, организатором которой выступит Министерство энергетики Российской Федерации, эксперты обсудят создание условий для реализации целевых программ по работе с молодыми специалистами, затронут вопросы по профориентационной работе со школьниками, адаптации и развитию молодежи.

На конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического комплекса России» участники поднимут актуальные темы: развитие кадрового потенциала с учетом вызовов цифровой энергетики, социальная ответственность энергетических компаний и другие. Главным событием конференции станет Пленарное заседание «Цифровая трансформация бизнес-процессов по управлению персоналом», которое пройдет при участии представителей Правительства и Государственной Думы Российской Федерации, ведущих российских, международных и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.

Среди наиболее ожидаемых событий Форума – мероприятия, проводимые Минэнерго России: награждение победителей конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике с представлением лучших практик и проектов компаний; награждение лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической

и добывающей отрасли.

Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника» соберет известные российские и европейские компании. Уже сегодня подтвердили свое участие ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ООО НПП «ЭКРА», ОАО «СЗТТ», ООО «ФИАММ Индастриал РУС», ООО «Прософт-Системы», ООО «Электро-Профи», ООО «СмартЭнерго», МЭТЗ им. В. И. Козлова и др.

Инициативные и успешные представители бизнеса смогут принять участие в индивидуальных переговорах в Центре деловых контактов - одном из самых значимых профессиональных b2b мероприятий, которое проводится в рамках РМЭФ с целью обмена опыта и получения новых деловых связей.

РМЭФ-2020 пройдет одновременно с X Юбилейным Петербургским международным газовым форумом и выставкой и конференцией по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia. Объединение ведущих конгрессно-выставочных мероприятий топливно-энергетической отрасли на одной площадке позволит собрать ключевых экспертов, представителей бизнеса и органов власти для обсуждения текущей ситуации и основных направлений дальнейшего развития отрасли в сложившихся условиях.

РМЭФ-2020 пройдёт при участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга.

В 2019 году VII Российский международный энергетический форум привлёк более 200 экспонентов, 2500 делегатов и 5500 посетителей из 25 стран мира.

Подробнее о мероприятии – на официальном сайте РМЭФ: www.energyforum.ru

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