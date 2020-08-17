В рамках муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на обновление жилищного фонда в Воронеже будет направлено более 6 млрд рублей. Об этом «Абирегу» рассказали в Воронежской городской думе.

Муниципальная программа рассчитана до 2025 года – по ее итогам новое жилье получат свыше 2,5 тыс. семей Воронежа. В ходе реализации проекта планируется снести 251 тыс. кв. м ветхой жилплощади. Примерно столько же в общей сложности будет предоставлено воронежцам в виде новых квартир.

Как отметил председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию и инвестициям Воронежской городской думы Андрей Соболев, в рамках муниципальной программы потребуется внести дополнительные корректировки в Генеральный план развития города. Особое внимание власти при этом уже традиционно уделяют своевременной реновации и развитию крупных территорий, на которых расположен ветхий фонд. На сегодняшний день насчитывается 12 таких больших площадок.

«Залогом успешной реализации данных проектов – развития и застроенных, и новых территорий – является именно опережающее преобразование социальной и инженерной инфраструктуры на этих площадках, – подчеркнул Андрей Соболев. – Потому что каждый новый проект связан с определенными рисками. И прежде всего, это вопрос, насколько востребована будет данная территория для проживания. Но когда у нас параллельно активно выстраиваются и социальная, и инженерная инфраструктура, новые городские агломерации получают серьезный толчок для развития».

В Воронеже, как и во многих других российских городах, пока еще остаются постройки, которые не только не украшают город, но и негативно влияют на качество жизни воронежцев. Поэтому развитие застроенных территорий у властей традиционно находится в приоритете. Всего по муниципальной программе в рамках развития застроенных территорий будет охвачено 32 квартала столицы Черноземья. В новых дворах помимо детских игровых площадок появятся и современные спортивные комплексы.

«Вопросы строительства открытых спортплощадок и комплексов для массовых занятий физкультурой и спортом могут, как правило, решаться застройщиками, – отметил Андрей Соболев. – Строительство крупных спортивных комплексов – задача федерального уровня, муниципального или областного. Инициатива гордумы, которая была озвучена при заслушивании отчетного доклада главы администрации города по итогам 2019 года, заключается в том, что не только новые школы, но и действующие учреждения должны получить возможность строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на своей территории. Это игровые зоны, беговые дорожки, площадки для сдачи норм ГТО. Все они должны получить современный благоустроенный вид».

Реализация столь масштабных проектов позволит дать дополнительный импульс жилищному строительству и привлечь больше инвестиций в эту сферу, уверены в Воронежской городской думе.

Планомерная работа по переселению граждан из ветхих и аварийных домов проходит в Воронеже ежегодно. В 2019 году в городе было полностью расселено девять аварийных многоквартирных домов, и еще три дома – частично. Всего за прошлый год новую крышу над головой получили 326 семей, или 724 человека.