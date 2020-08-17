Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции». Новая мера поможет отечественным производителям станков и инструментальной продукции эффективно конкурировать на внутреннем рынке с глобальными игроками.

Теперь производитель, предоставляя скидку клиентам, сможет получить субсидию от государства, направленную на компенсацию этой скидки. Решение о предоставлении субсидии производителям станкоинструментальной продукции будет приниматься по результатам квалификационного отбора. Первый отбор состоится уже в 2020 году. Для участия в нём производителям необходимо подать заявление о предоставлении субсидии с пакетом соответствующих документов до 10 сентября.

Для производителей оборудования размер субсидируемой скидки будет составлять до 25%, а для производителей комплектующих изделий и управляющего программно-аппаратного комплекса – до 33%. В этом году на реализацию механизма предполагается направить 200 млн рублей, в последующие четыре года – еще по 2 млрд рублей. Ежегодно это позволит простимулировать дополнительный спрос в объеме до 8 млрд рублей

– рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Также Министр отметил, что механизм призван помочь стабильному и долгосрочному экономическому росту станкоинструментальной отрасли и укреплению технологической независимости в различных отраслях промышленности.

Справочно:

Аналогичный механизм успешно работает в сельскохозяйственном машиностроении. С 2013 года его применение обеспечило продажи на льготных условиях порядка 100 тыс. единиц современной сельхозтехники и оборудования. Во многом благодаря такой поддержке доля российской продукции на внутреннем рынке за шесть лет увеличилась почти в два раза с 28% до 54%, а объемы производства выросли в 2,5 раза.