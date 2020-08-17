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"Россети ФСК ЕЭС" оснастит микропроцессорными защитами крупнейшую подстанцию Томской области

Россети ФСК ЕЭС оснастит микропроцессорными защитами крупнейшую подстанцию Томской области

17 августа 2020, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к установке современных микропроцессорных защит на единственной в регионе подстанции сверхвысокого напряжения – 500 кВ «Томская». Это повысит надежность электроснабжения Томской области с населением свыше 1 млн человек и крупных потребителей, включая крупнейшие предприятия нефтяной и химической промышленности АО «Томскнефть» ВНК и ООО «Томскнефтехим», трубопроводные системы АО «Транснефть – Сибирь» и ООО «Газпромтрансгаз Томск». Инвестиции в проект составляют 121 млн рублей.

В этом году на подстанции установят 13 новых шкафов релейной защиты и автоматики (РЗА) российского производства. Это оборудование будет защищать шесть заходящих линий электропередачи напряжением 220 кВ и оборудование подстанции от коротких замыканий, что повысит стабильность и надежность работы энергообъекта. В следующем году на «Томской» планируется смонтировать еще пять шкафов РЗА для оборудования  напряжением 500 кВ.

Защитные устройства на базе микропроцессоров будут установлены взамен микроэлектронных аналогов. Новые РЗА надежны, быстродейственны  и просты в обслуживании. Срок их службы вдвое превышает аналогичный показатель микроэлектронных защит и  составляет 25 лет. Работы по проекту завершатся в 2021 году.

Мощность подстанции 500 кВ «Томская» составляет 1002 МВА. Она связывает Томскую, Кузбасскую и Красноярскую энергосистемы, питает крупные промышленные объекты региона.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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