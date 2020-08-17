В ПАО «Россети Ленэнерго» приступили к опытной эксплуатации нового оборудования собственной разработки – регулятора реактивной мощности. Прибор снижает потери и поддерживает оптимальный уровень напряжения в сети. Первый опытный образец установлен на одной из трансформаторных подстанций в Калининском районе Санкт-Петербурга.

«Сотрудники филиала показали высокий уровень профессионализма и готовности к эксплуатации инновационного оборудования. Управляемые устройства компенсации реактивной мощности повысят надёжность и качество электроснабжения потребителей: снизят потери, разгрузят сетевые элементы и позволят продлить срок службы сетей», - отметил заместитель главного инженера филиала «Кабельная сеть» Алексей Титов.

Полученный результат планируется в дальнейшем тиражировать в других районах города.

Научная работа специалистов компании и экспертов Московского энергетического института (МЭИ) была удостоена второй премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок. В «Россети Ленэнерго» подчеркивают важность собственных проектов в рамках реализуемой программы НИОКР и патентной деятельности. Совершенствование технологических процессов ведется в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030».