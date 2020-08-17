"Россети Юг" ремонтирует крупнейшую подстанцию Астрахани

Cпециалисты астраханского филиала «Россети Юг» проводят текущий ремонт оборудования на крупнейшей подстанции Астрахани – 110/35/10 кВ «ЦРП». Ремонт повысит надежность и качество электроснабжения потребителей города Астрахани и Икрянинского, Камызякского, Приволжского районов области, в том числе его районного центра - села Началово. Началово - один из самых динамично развивающихся населенных пунктов в пригороде Астрахани.

«ЦРП» - одна из важнейших подстанций города. Она обеспечивает электроснабжение около тысячи бытовых потребителей Астрахани, социальных и промышленных объектов, медицинских учреждений. Среди них международный аэропорт Астрахани, системы аэро- и речной навигации, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Областная клиническая психиатрическая больница, ФАП, садовые общества, коттеджи в Приволжском районе, магазины, производственные базы, котельные, фермерские хозяйства. Также она обеспечивает транзит электроэнергии в сети единой энергосистемы России.

Энергетики уже отремонтировали один силовой и 16 измерительных трансформаторов, 30 выключателей – те ключевые элементы, от которых зависит стабильное и безопасное энергоснабжение потребителей, а также несколько десятков единиц другого оборудования, существенно повысив надежность функционирования энергосистемы города. До конца сентября предстоит выполнить ремонт еще одного силового, трех измерительных трансформаторов и четырёх выключателей. Все работы проводятся без отключения потребителей.

Всего в Астраханской области с начала 2020 года специалисты «Россети Юг» отремонтировали 338 трансформаторных подстанций, около 530 км воздушных линий электропередачи, 6 км кабельных линий 0,4 кВ и выше, заменили 868 опор, расчистили около 316 га трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. До конца года энергетики астраханского филиала «Россети Юг» подготовят к осенне-зимнему периоду еще 21 подстанцию, проведут ремонт 146 трансформаторных подстанций, 227 км воздушных линий и 2 км кабельных линий электропередачи всех классов напряжения, заменят более 230 дефектных опор, расчистят свыше 100 га вдоль трасс ВЛ.