Рыбоперерабатывающий комбинат появится на территории индустриального парка "Ворсино" в Калужской области к 2022 году. В проект будет инвестировано порядка 3 млрд рублей, сообщил на церемонии закладки первого камня предприятия его директор Александр Евдокимов.

"Через полтора года надеемся открыться. Предприятие будет состоять из нескольких цехов: цех консервной продукции, несколько экспериментальных цехов, которые дадут толчок в дальнейшем сделать вторым этапом большой цех переработки. <...> По рабочим местам - порядка 250 на первом этапе. Объем инвестиций - порядка 3 млрд рублей", - сказал он.

Реализация проекта будет разделена на несколько этапов. На первом инвестор - "Старомихайловский РПК" - вложит в создание комбината 600 млн рублей, уточняет пресс-служба правительства Калужской области. На предприяти будут изготавливать рыбные консервы и деликатесную продукцию, в том числе из ценных пород рыб.

Помимо этого планируется построить низкотемпературный склад (холодильник), оборудованный современной автоматизированной системой хранения. Площадь складских помещений составит более 10 тыс. кв. м. Там сможет храниться более 35 тыс. тонн мороженной продукции.

"Холодильник даст толчок развитию [железнодорожной] станции, которая находится неподалеку, где есть возможность сообщения с Дальним Востоком, Камчаткой, Китаем", - уточнил Евдокимов.

Закупать сырье компания планирует в основном у российских поставщиков, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. Планируется, что продукция будет изготавливаться для государственных заказчиков, таких как Росрезерв и Росгвардия, а также федеральных розничных сетей.

"Это первый рыбоперерабатывающий завод в Калужской области и, в целом, агропромышленный комплекс - это важная для региона отрасль. <...> Качественная, доступная по цене продукция переработки рыбы - очень важно, чтобы она появилась в еще большем ассортименте в наших магазинах", - сказал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Об инвестициях региона

Врио губернатора Калужской области отметил, что в настоящее время на территории индустриальных парков региона реализуются 117 инвестиционных проектов. Из них 78 предприятий уже построено. Создано в общей сложности 22 тыс. рабочих мест.

"Ворсино" - крупнейший индустриальный парк Калужской области. Резидентами парка являются более 50 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L"Oreal, Nestle, AstraZeneca, НЛМК, Total, Greif. В индустриальном парке расположен мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Фрейт вилладж ворсино", ставший частью проекта "Новый Шелковый путь".