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Сбербанк выделил почти 5 млрд рублей на строительство ЖК в Екатеринбурге

Сбербанк выделил почти 5 млрд рублей на строительство ЖК в Екатеринбурге

17 августа 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Сбербанк открыл структуре девелопера "Форум-групп" кредитную линию в размере 4,7 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба банка.

Как уточняется в сообщении, общая площадь жилого комплекса составит 50,2 тысячи квадратных метров. В составе инфраструктуры запланированы школы, детские сады, культурные объекты. Также застройщик построит торгово-деловой квартал и подземную парковку.

Девелоперская компания "Форум-групп", созданная в 2008 году, занимается строительством жилых домов, социальной и коммерческой инфраструктуры в Екатеринбурге. Входит в десятку крупнейших застройщиков Свердловской области.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Компания: РИА Новости

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