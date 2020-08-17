Сбербанк открыл структуре девелопера "Форум-групп" кредитную линию в размере 4,7 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба банка.

Как уточняется в сообщении, общая площадь жилого комплекса составит 50,2 тысячи квадратных метров. В составе инфраструктуры запланированы школы, детские сады, культурные объекты. Также застройщик построит торгово-деловой квартал и подземную парковку.

Девелоперская компания "Форум-групп", созданная в 2008 году, занимается строительством жилых домов, социальной и коммерческой инфраструктуры в Екатеринбурге. Входит в десятку крупнейших застройщиков Свердловской области.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив