Рады представить Вашему вниманию семнадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №17:

Материалы компании «БО-Энерго»

Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили обзор недавно опубликованных научных публикаций, которые касаются инновационных разработок и новых технологий в области мониторинга и диагностики электрооборудования. В данном выпуске даны обзоры статей и докладов на следующие темы:

определение деформации обмотки силовых трансформаторов на основании бриллюэновской и рамановской спектроскопии;

определение замкнутых витков обмотки трансформатора на основании обработки данных вибрации: подход с нелинейным разложением по собственным формам;

система онлайн-мониторинга ЧР в силовых трансформаторах, основанная на одновременных ВЧ-, СВЧ- и акустических измерениях;

эмпирический анализ данных ЧР и инновационные инструменты визуализации для определения типа дефекта при работе от постоянного тока;

определение степени загрязнения высоковольтных изоляторов по компонентам тока утечки;

разработка и опробование оптических технологий для мониторинга состояния распределительных трансформаторов и другого сетевого оборудования.

Материал доступен по ссылке.

Статьи по теме «Прогнозирование стратегических решений организации»

Андреев В.В. Нейросетевой анализ финансовых временных рядов // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. № 12. С. 588-589. Статья доступна по ссылке. Боробов В.Н. Стратегическое планирование развития организации // Евразийский Союз Ученых. 2018. № 3-1 (48). С. 8-10. Статья доступна по ссылке. Видмант О.С. Прогнозирование финансовых временных рядов с использованием рекуррентных нейронных сетей LSTM // Общество: политика, экономика, право. 2018. № 5. С. 63-66. Статья доступна по ссылке. Гайнуллин Р.Н. и др. Прогнозирование бизнес-процессов на основе нейронных сетей // Вестник Казанского технологического университета. 2017. № 3. С. 121-124. Статья доступна по ссылке. Дубенко Ю.В., Дышкант Е.Е. Нейросетевой алгоритм выбора методов для прогнозирования временных рядов // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 1. С. 51-60. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

Статьи по теме «Системная модель управления программой»

Бушуева Н.С., Мысник Л.Д., Олексеенко М.Н. Системная формализация управления проектами в рамках проактивного подхода к развитию организаций // Управление проектами и развитие производства. 2009. № 2 (30). Статья доступна по ссылке. Заварцева Е.В. Определение интегративных признаков системной модели управления проектами в рамках подготовки экономистов-менеджеров // Интеграция образования. 2011. № 3. Статья доступна по ссылке. Рач В.А., Альатум М. Структуризация схематической, системной и сервисной моделей проекта с позиций базовых положений триадной парадигмы управления проектами // Управление проектами и развитие производства. 2011. № 3 (39). Статья доступна по ссылке. Цветков В.Я. Системное управление // Economic Consultant. 2019. № 1 (25). С. 57-64. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Сохранение культурного наследия науки: кейсы Германии, Нидерландов, Франции, Каталонии (Испания), Италии, Бразилии, Австралии»

Benitez-Herrera S. et al. Pursuing gender equality in Astronomy in basic education: the case of the project “Girls in the Museum of Astronomy and Related Sciences” // EPJ Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Vol. 200. – P. 02010. Статья доступна по ссылке. Biesenbender S., Hornbostel S. The Research Core Dataset for the German science system: developing standards for an integrated management of research information // Scientometrics. – 2016. – Vol. 108. – No. 1. – P. 401-412. Статья доступна по ссылке. Biesenbender S., Hornbostel S. The Research Core Dataset for the German science system: challenges, processes and principles of a contested standardization project // Scientometrics. – 2016. – Vol. 106. – No. 2. – P. 837-847. Статья доступна по ссылке. Dreyssé H. The university museums on the agenda // Congreso Internacional de Museos Universitarios. Los Museos y Colecciones Universitarias: Tradición y Futuro. – 2015. – P. 57-58. Статья доступна по ссылке. Luchikhina L. Characteristics of the Networking Interaction among the Universities of Germany // "Humanities and Social Sciences: Novations, Problems, Prospects"(HSSNPP 2019). – Atlantis Press, 2019. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Политика памяти в КНР»

Владимирова А. В. Китайский исторический нарратив в эпоху глобальных медиа // Артикульт. – 2013. – №. 3 (11). – С. 98-106. Статья доступна по ссылке. Соколов В. Н. Сетевая дипломатия, политика памяти и научно-техническое сотрудничество: новые тренды регионостроительства Восточной Азии // Известия Восточного института. – 2011. – №. 2. – С. 7-33. Статья доступна по ссылке. Соколова Н. Ю. Институты социальной памяти в контексте культурной политики (опыт Китая и России) // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2015. – №. 10-3. – С. 465-469. Статья доступна по ссылке. Хубриков Б. О. Историческая политика в эпоху Си Цзиньпина // Новое прошлое/The New Past. – 2020. – №. 1. – C. 66-83. Статья доступна по ссылке.

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