"Тенарис" и "Северсталь" построят трубопрокатный завод

Экспертная организация ООО «Сегмент Эксперт» рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство завода по производству труб нефтяного сортамента ООО «ТенарисСеверсталь». По итогам проведения негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

Совместное предприятие ПАО «Северсталь» и итальянской компании Tenaris было создано в 2019 году для строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (Оil country tubular goods – OCTG). Запустить производство планируется в 2021 году, выход на полную мощность ожидается в 2024 году. «Тенарис» и «Северсталь» планируют обеспечить растущий спрос на сварные нефтегазопромысловые трубы в России и соседних странах. Доля предприятия на российском рынке ОCTG может составить 15-20 %.

Проектной документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы, предусмотрено строительство нового трубосварочного стана на площадке завода «ТенарисСеверсталь» в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Завод будет производить стандартные и полупремиальные резьбовые соединения с муфтами из термообработанных и нетермообработанных сталей в соответствии с особыми требованиями заказчика. Производственная мощность нового предприятия составит 300 тыс. тонн трубной металлопродукции в год.

Площадь проектируемого участка под строительство завода ООО «ТенарисСеверсталь» на территории промышленной зоны в поселке Солнечный Сургутского района - 46,72 га.

Проектировщик - АО «Риццани де Эккер С.п.a.».