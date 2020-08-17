Специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» провели капитальный ремонт высоковольтной линий электропередачи 35-110 кВ «Тихорецк-Леушковская тяговая». Линия обеспечивает электроэнергией движение составов Северо-Кавказской железной дороги, а также 5,5 тысяч жителей станицы Новолеушковская, хуторов Первомайский и Пушкин Павловского района. На проведение ремонтных работ было направлено 1,6 млн рублей.

Энергетики отремонтировали 10,5 км ЛЭП, заменили 1,5 тысячи изоляторов, выработавших свой ресурс, на современные изоляторы из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают большей изолирующей способностью, повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействиям внешней среды.

Специалисты также расчистили от древесно-кустарниковой растительности около 2 га трассы вдоль линии электропередачи. Эти работы позволят значительно сократить количество технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

– Ремонт высоковольтных линий электропередачи завершается. На сегодняшний день отремонтировано 20 линий из 22 запланированных. Капитальный ремонт ЛЭП проводится в несколько этапов по мере завершения сельскохозяйственных работ на полях, – сообщил директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь.

Комплекс технических и организационных мероприятий, реализуемый энергетиками Тихорецких электросетей в рамках ремонтной программы, направлен на повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период.

Территория обслуживания Тихорецких электрических сетей включает Новопокровский, Белоглинский, Тихорецкий, Павловский и Крыловский районы Краснодарского края с численностью населения свыше 250 тысяч человек. Общая протяженность линий электропередачи в зоне ответственности филиала составляет 8,4 тыс. км.